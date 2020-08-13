В Україну повернуться літні градуси: синоптик назвала дату



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16 серпня в Україну прийде нове потепління

У більшості областей України сьогодні, 13 серпня, +23...+27 градусів.

Найпрохолодніше буде на Півночі, +19...+23 градуси.

Дощі в четвер найбільш ймовірні у північній частині України, переважно незначні та локальні.

Більшість областей – у сухій красивій погоді.

У Києві четвер буде свіжим: вночі +12 градусів, вдень +20...+22 градуси. Суттєві опади - навряд, хіба вдень збільшиться хмарність і якась крапля північної хмарності досягне де-не-де столиці.

Така перша відчутна свіжість триватиме до кінця тижня, а у неділю, 16 серпня, в Україну прийде нове потепління.