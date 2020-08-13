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    Суспільство

    В Україну повернуться літні градуси: синоптик назвала дату

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    В Україну повернуться літні градуси: синоптик назвала дату

    16 серпня в Україну прийде нове потепління

    У більшості областей України сьогодні, 13 серпня, +23...+27 градусів.

    Найпрохолодніше буде на Півночі, +19...+23 градуси.

    Дощі в четвер найбільш ймовірні у північній частині України, переважно незначні та локальні.

    Більшість областей – у сухій красивій погоді.

    У Києві четвер буде свіжим: вночі +12 градусів, вдень +20...+22 градуси. Суттєві опади - навряд, хіба вдень збільшиться хмарність і якась крапля північної хмарності досягне де-не-де столиці.

    _3

    Така перша відчутна свіжість триватиме до кінця тижня, а у неділю, 16 серпня, в Україну прийде нове потепління.

    прогноз погоди
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