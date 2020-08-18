18 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони



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Саме в день Євстигнія-Житника хліб запивали тільки квасом

Небажано вести розмови на особисті теми з малознайомими людьми і ділитися чужими секретами

18 серпня відзначаються такі свята і пам'ятні дати:

День Євстигнія-Житника;

Засновано Почесну відзнаку президента України – перша нагорода незалежної України. Цю відзнаку заснував Леонід Кравчук в 1992 році;

Депортація кримських німців. У 1941 році НКВД почав депортацію етнічних німців з Кримської АCСР. Всього було депортовано близько 65 тисяч громадян німецької національності;

Всесвітній день бездомних тварин.

Народні прикмети на 18 серпня:

Яка погода 18 серпня - таким і грудень буде;

Якщо цибуля прозріває на 18 серпня - вважалося, що селянин урожай втратив;

Не можна в полі співати - тільки по дорозі;

П'явки на поверхню води спливають - дощ буде;

Земляні черв'яки виповзли 18 серпня із-під землі - чекай дощу;

Увечері відлуння чується далеко - буде теплий день. Якщо ж відлуння 18 серпня глухе, то наступний день буде похмурим;

Щоб удача супроводжувала у всьому, роботу в цей день потрібно виконувати мовчки;

Чайки купаються у воді - до негоди. Мученик Євстигній. У народі Євстигній-Житник

Традиції та обряди 18 серпня

У Київській Русі в цей день славили ячмінь, який навіть в російській мові називали «жито» (від слова «жити»). Його сіяли в повний місяць, поки цвіте калина, на свіжому гної, перечікуючи західний вітер. Вважалося, що якщо під час сівби буде дути західний вітер, то ячмінь зійде худий з малим і мізерним колосом. А ще на Євстигнія-Житника замішували з першого намолоту ячмінний хлібець.

Великим успіхом вважалося знайти 18 серпня стебло з 12 колоссям, який в народі прозвали «житньою маткою». Така знахідка обіцяла удачу у всіх починаннях і багатий урожай. Для цього стебло потрібно було принести додому і зберігати до наступного року, а під час посівної залишити його на полі.

Також збирали цибулю. У будинках розвішували зв'язки з цибулею, вважаючи, що так повітря очищається від бактерій і мікробів. Саме 18 серпня місили хліб з борошна першого помелу, щоб протягом року не відчувати нестачі в продовольстві і зберегти запаси до наступної весни.

До речі, щоб у садівника-городника ніколи спина не боліла, в цей день потрібно було поділитися врожаєм з сусідами.

Що не рекомендується робити 18 серпня

Заборонялося їсти хліб без солі або цибулі (також радили запивати хліб квасом). Наші предки вірили, що цей звичай допоможе жити в достатку і зберегти продовольчі запаси до наступної весни.

Не рекомендується залишати дітей одних в кімнаті. Особливо це стосується тих, кому не виповнилося семи років. Вважається, що темні сили можуть напасти на дитину і наслати на нього страхи, від яких позбутися не вдасться ще дуже довго.

18 серпня іменини святкують

Вікентій, Євстигній, Юхим, Степан, Дарина, Євдокія, Марія, Нонна, Христина.