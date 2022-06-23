Противник обстріляв Чугуїв: серед постраждалих діти (фото)

Внаслідок обстрілу загорілися два приватні будинки

Російські війська продовжують атакувати території України. Сьогодні під обстріл знову потрапив Чугуїв на Харківщині. Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

«Сьогодні близько 8-ї ранку рашисти знову обстріляли м. Чугуїв. В результаті трапилось щонайменше дві пожежі, а також руйнації. Горіли два приватні будинки на площі 70 та 100 кв.м», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що постраждали четверо людей, серед яких двоє дітей.

«До ліквідації цих пожеж були залучені рятувальники Харківського та Луганського гарнізонів ДСНС. Останній осередок пожежі ліквідований о 10:40», – зазначили у відомстві.

Ввечері 21 червня російські війська вкотре обстріляли Чугуїв на Харківщині. Внаслідок обстрілу загинуло шість людей, ще троє отримали поранення. В той день на Харківщині окупанти вбили 15 цивільних громадян, ще 16 осіб отримали поранення.

До слова, триває 120-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти ведуть наступальні дії на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямку.