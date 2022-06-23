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  4. Противник обстріляв Чугуїв: серед постраждалих діти (фото)
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    Події в Україні

    Противник обстріляв Чугуїв: серед постраждалих діти (фото)

    Окупанти продовжують нищити цивільну інфраструктуру України - Противник обстріляв Чугуїв: серед постраждалих діти (фото)
    Окупанти продовжують нищити цивільну інфраструктуру України
    фото: ДСНС у Харківській області

    Внаслідок обстрілу загорілися два приватні будинки

    Російські війська продовжують атакувати території України. Сьогодні під обстріл знову потрапив Чугуїв на Харківщині. Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

    «Сьогодні близько 8-ї ранку рашисти знову обстріляли м. Чугуїв. В результаті трапилось щонайменше дві пожежі, а також руйнації. Горіли два приватні будинки на площі 70 та 100 кв.м», – йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що постраждали четверо людей, серед яких двоє дітей.

    «До ліквідації цих пожеж були залучені рятувальники Харківського та Луганського гарнізонів ДСНС. Останній осередок пожежі ліквідований о 10:40», – зазначили у відомстві.

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    Противник обстріляв Чугуїв: серед постраждалих діти (фото)
    Противник обстріляв Чугуїв: серед постраждалих діти (фото)
    Противник обстріляв Чугуїв: серед постраждалих діти (фото)
    фото: ДСНС у Харківській області

    Ввечері 21 червня російські війська вкотре обстріляли Чугуїв на Харківщині. Внаслідок обстрілу загинуло шість людей, ще троє отримали поранення. В той день на Харківщині окупанти вбили 15 цивільних громадян, ще 16 осіб отримали поранення.

    До слова, триває 120-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти ведуть наступальні дії на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямку.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Противник обстріляв Чугуїв: серед постраждалих діти (фото)