Окупанти обстріляли Харківщину: поранені мирні мешканці

Через обстріли в області пошкоджено низку житлових будинків

У П'ятницькому загинула 35-річна жінка, її тримісячна дитина була поранена

Російські окупаційні війська обстріляли смт Малинівка Чугуївського району Харківської області. У результаті обстрілів постраждали мирні жителі, повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

«14 червня 2022 року близько 11 години військові країни-агресора обстріляли смт Малинівка Чугуївського району. В результаті обстрілу отримали поранення 36-річний та 72-річний чоловіки та 83-річна жінка. Також пошкоджено низку житлових будинків», – йдеться у повідомленні.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) КК України. Досудове розслідування проводить слідчий відділ УСБУ у Харківській області під процесуальним керівництвом облпрокуратури.

Як повідомлялося, увечері 13 червня окупанти обстріляли з «Градів» П'ятницьке та Малинівку. У П'ятницькому загинула 35-річна жінка, її тримісячна дитина була поранена. У Малинівці було поранено 11-річного хлопчика та 17-річну дівчинку. Дані факти розслідуються за ч.2 та ч1 ст438 КК України відповідно.

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