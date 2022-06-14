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    Події в Україні

    Окупанти обстріляли Харківщину: поранені мирні мешканці

    Через обстріли в області пошкоджено низку житлових будинків - Окупанти обстріляли Харківщину: поранені мирні мешканці
    Через обстріли в області пошкоджено низку житлових будинків
    фото: Харківська обласна прокуратура

    У П'ятницькому загинула 35-річна жінка, її тримісячна дитина була поранена

    Російські окупаційні війська обстріляли смт Малинівка Чугуївського району Харківської області. У результаті обстрілів постраждали мирні жителі, повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

    «14 червня 2022 року близько 11 години військові країни-агресора обстріляли смт Малинівка Чугуївського району. В результаті обстрілу отримали поранення 36-річний та 72-річний чоловіки та 83-річна жінка. Також пошкоджено низку житлових будинків», – йдеться у повідомленні.

    За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) КК України. Досудове розслідування проводить слідчий відділ УСБУ у Харківській області під процесуальним керівництвом облпрокуратури.

    Як повідомлялося, увечері 13 червня окупанти обстріляли з «Градів» П'ятницьке та Малинівку. У П'ятницькому загинула 35-річна жінка, її тримісячна дитина була поранена. У Малинівці було поранено 11-річного хлопчика та 17-річну дівчинку. Дані факти розслідуються за ч.2 та ч1 ст438 КК України відповідно.

    Як повідомлялося, по Харківщині рашисти запустили снаряди на парашутах.

    Нагадаємо, сьогодні у Львівській області над містом Золочів сили протиповітряної оборони збили ворожу ракету.

    Також відомо про вибухи на Тернопільщині. Вибухи чули і на Львівщині. Мер міста Андрій Садовий прокоментував ситуацію.

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    Теги: росія окупанти війна Генштаб Харківщина Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти обстріляли Харківщину: поранені мирні мешканці