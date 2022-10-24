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Протягом дня ворог шість разів атакував авіацією українські позиції, – ОК «Південь»

Юрій Лящук
glavcom.ua
Протягом дня ворог шість разів атакував авіацією українські позиції, – ОК «Південь»
Обстановка в південнобузькій операційній зоні досить складна
фото: Reuters

Окупанти активно застосовують авіацію на півдні нашої країни

Атака авіацією була спрямована на вивільнені в жовтні населені пункти Бериславського району. Про це пише оперативне командування «Південь».

  • Обстановка в південнобузькій операційній зоні досить складна та динамічна, але контролюється Силами оборони.
  • Наші війська утримують займані позиції та наносять вогньове ураження противнику, з метою створення умов для подальших наступальних дій.
  • Протягом бойового дня, суттєвих змін у стані, складі та положенні військ противника не відмічено.
  • Противник продовжує вести активну оборону, намагається утримати зайняті рубежі та здійснювати вогневий вплив на характер дій наших військ. Застосовує авіацію, реактивну та ствольну артилерію, міномети і танки по наших позиціях і прилеглих територіальних громадах.
  • Протягом бойового дня ворог 6 разів атакував авіацією наші позиції і вивільнені в жовтні населені пункти Бериславського району.
  • Мінометний вогонь вів по прибережній смузі Очаківської громади. Без наших втрат.
  • Підрозділи ракетно-артилерійських військ Сил оборони виконали вогневих завдань за день. Отримано підтвердження, що так звана друга, а точніше довга армія світу знов зменшилась на сім рашистів. Також радіолокаційній станції «Зоопарк-1» наші бійці вкоротили віку на Херсонщині.
  • В Чорному морі загальна чисельність корабельного угруповання ворога становить 11 кораблів та катерів, у тому числі три великих десантних кораблі та 2 носія високоточних крилатих ракет із сумарним залпом – 16 «Калібрів». Не наважуються виходити зі своєї «зони комфорту» стримані міжнародними гарантіями забезпечення функціонування зернових коридорів, а також побоюванням наших засобів ураження.
  • На території придністровського регіону Республіки Молдова ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

«Не дозволяйте ворожим силам вводити вас в оману. Будьте пильними і свідомими, дотримуйтеся заходів безпеки і довіряйте силам оборони, які на сторожі вашої безпеки. Пам'ятайте про неприпустимість поширення інформацію про дії, переміщення і розташування наших підрозділів», – нагадують українські військові.

Нагадаємо, триває 243 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, покращити тактичне положення, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Разом з тим, веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.  Для підтримання війни в Україні Російська Федерація продовжує комплектувати підрозділи за рахунок мобілізованих осіб та знімає зі зберігання військову техніку. Підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Бахмут, Кліщіївка, Новомихайлівка, Мар’їнка, Невельське, Первомайське та Авдіївка Донецької області.

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Теги: росія авіація війна

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