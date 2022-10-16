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Росія не може перекидати військову техніку через Кримський міст, – ОК «Південь»

Юрій Лящук
glavcom.ua
Росія не може перекидати військову техніку через Кримський міст, – ОК «Південь»
75% поставок РФ йшли саме через Кримський міст
фото з відкритих джерел

Росія відчуває проблеми з логістикою через вибух на Кримському мосту

Через вибух на Кримському мосту росіяни втратили можливість переправляти озброєння і військову техніку. Про це заявила речник ОК «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону.

За її словами, через вибух на Кримському мосту у російських військових склалося критичне становище зі спорядженням, постачанням та логістикою.

«Підтягування резервів звідти відбувалося і майже 75% цих поставок йшли саме через Кримський міст. Поки що навіть море на нашому боці, навіть природа проти того, щоб щось там функціонувало, бо вони навіть пороми зупинили. Через вітер неможливо здійснювати зв'язок між точками через протоку, тому вони справді страждають через брак обладнання, боєкомплектів, військової техніки», – розповіла Гуменюк.

Нагадаємо, вранці 8 жовтня на Кримському мосту в Керченській протоці вибухнула вантажівка, через що частково обвалилася одна з гілок автомобільної частини моста, а на залізничній частині загорівся поїзд з танками. За останніми даними, загинуло чотири людини.

Федеральна служба безпеки Росії прискорено провела розслідування вибуху на Кримському мосту і звинуватила Україну. Організатором теракту на Кримському мості через Керченську протоку начебто були Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР МО), його керівник Кирило Буданов, співробітники та агентура. У ході розслідування вже буцімто затримали п'ятьох громадян Росії, трьох громадян України та Вірменії, яких підозрюють у підготовці підриву мосту, заявили в ФСБ.

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Теги: війна Кримський міст Україна росія

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