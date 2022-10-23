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Естонія переконує Захід щодо надання Україні більшої кількості ППО

Юрій Лящук
glavcom.ua
Естонія переконує Захід щодо надання Україні більшої кількості ППО
Естонія активно підтримує Україну під час агресії РФ
фото з відкритих джерел

Україні потрібні додаткові системи протиповітряної оборони

Україна погодила з Естонією подальші кроки щодо переконання західних партнерів у тому, що українській стороні потрібно постачати більше засобів протиповітряної оборони. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у своєму Twitter.

Зокрема, він зазначив, що у розмові з естонським колегою Урмасом Реймсалу привітав підтримку Радою ЄС необхідності притягнення Росії до відповідальності за злочин агресії проти України

«Обговорили наступні кроки на шляху до спецтрибуналу. Скоординували спільну роботу щодо переконання партнерів надати Україні більше систем ППО», – підкреслив Кулеба.

Естонія переконує Захід щодо надання Україні більшої кількості ППО фото 1

Раніше Кулеба нагадав про улюблений прийом рашистів.

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Теги: Дмитро Кулеба Україна Естонія війна

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