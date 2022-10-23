Естонія переконує Захід щодо надання Україні більшої кількості ППО

Україні потрібні додаткові системи протиповітряної оборони

Україна погодила з Естонією подальші кроки щодо переконання західних партнерів у тому, що українській стороні потрібно постачати більше засобів протиповітряної оборони. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у своєму Twitter.

Зокрема, він зазначив, що у розмові з естонським колегою Урмасом Реймсалу привітав підтримку Радою ЄС необхідності притягнення Росії до відповідальності за злочин агресії проти України

«Обговорили наступні кроки на шляху до спецтрибуналу. Скоординували спільну роботу щодо переконання партнерів надати Україні більше систем ППО», – підкреслив Кулеба.

Раніше Кулеба нагадав про улюблений прийом рашистів.