Вибух на Кримському мосту. «Південь» звернувся до українців із попередженням

Рашисти можуть мститися за Кримський міст

Українців закликають не ігнорувати повітряні тривоги та не наближатись до підозрілих предметів

Через сьогоднішній вибух на Кримському мосту російські загарбники можуть посилити атаки на території України. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

Зазначається, що особливо це попередження стосується мешканців південної України. Проте не нехтувати власною безпекою, не ігнорувати повітряні тривоги та не наближатися до підозрілих предметів повинні усі без винятку українці.

Крім того повідомляється, що в тимчасово анексованому Криму настрої панічно-хаотичні. Люди намагаються зробити запаси пального, харчів та ліків.

«Все це підіймає градус суспільного невдоволення та спротиву владі окупантів», – додали в командуванні.

Нагадаємо, у районі Кримського мосту 8 жовтня близько шостої години ранку пролунав вибух. На місці події спалахнула пожежа та здійнявся величезний стовп диму. Згодом російський національний антитерористичний комітет заявив, що на Кримському мосту стався підрив вантажного автомобіля. Згодом росіяни встановили власника фури, яка вибухнула на Кримському мосту

Раніше ЗМІ з посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомили, що підрив Кримського мосту може бути спецоперацією Служби безпеки України. Водночас у спецслужбі поки офіційно не коментують свою участь у цих подіях. СБУ обіцяє все розповісти після остаточної перемоги України.

Президент держави-агресорки Росії Володимир Путін доручив створити урядову комісію у зв'язку з пожежею на Кримському мосту.

У мережі з’явилося відео, на якому добре видно, яких руйнувань завдали Кримському мосту вибух та потужна пожежа.

Збитки від вибуху та пожежі на Кримському мосту росіяни оцінюють у пів мільярда рублів.