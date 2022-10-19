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ЗСУ закріплюються на деокупованих територіях Херсонщини – «Південь»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ закріплюються на деокупованих територіях Херсонщини – «Південь»
Українська артилерія працює точно і тільки по ворожих позиціях
фото з відкритих джерел

У звільнених населених пунктах зруйновано від 40 до 80% будівель

Збройні сили України закріплюють свої позиції на звільнених територіях Херсонської області. Про це повідомила керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру оперативного командування «Південь» півдня Наталія Гуменюк в ефірі єдиного телемарафону.

«Ми продовжуємо закріплюватися на територіях, які вже вивільнено. Є плани з просування, але поки що інформація про реалізацію цієї частини військової операції абсолютно таємна. Ворог продовжує дистанційну контрбатарейну протидію, обстріли на далеких відстанях та застосування авіаційних ударів», – сказала Гуменюк.

Вона додала, що цієї ночі ворог намагався відпрацювати по наших позиціях гелікоптерами Мі-8, а на ранок нами був збитий їхній гелікоптер Ка-52.  «У звільнених населених пунктах бачимо руйнування від 40 до 80% будівель. Дуже багато площ заміновано ворогом при відступі. Тому дуже важливо, щоб люди не поспішали повертатися у деокуповані населені пункти, а дали можливість завершити стабілізаційні заходи. А також, щоб перебували на зв’язку з місцевими адміністраціями, щоб знати чи є газ, електроживлення, водопостачання», – пояснила Гуменюк.

Також керівниця прессцентру звернула увагу на заяви херсонських гауляйтерів з рекомендаціями населенню про «евакуацію». «Вони намагаються прикриватися місцевим населенням як «живим щитом». Це стала тактика цієї окупаційної влади. Так вони робили на півночі країни і на сході, а зараз намагаються використати її тут. По школах і через дитячі заклади розіслані повідомлення про те, що треба евакуювати дітей в першу чергу, щоб за ними прямували батьки. Це таке намагання створити штучно депортацію населення для того, щоб потім застосовувати свої наративи про нібито «обстріли ЗСУ», – наголосила Гуменюк

Вона підкреслила, що Збройні сили України на відміну від РФ не знищують об’єкти інфраструктури, не знищують будівлі з місцевими жителями. Українська артилерія працює точно і тільки по ворожих позиціях.

Раніше повідомлялося, що представники окупаційної адміністрації Херсонщини один за одним випускають заяви про необхідність евакуації через наступ ЗСУ, а місцеві жителі відзначають, що окупанти та колаборанти все ж дослухалися до рекомендацій та масово тікають з Херсона. Нагадаємо, раніше Сергій Суровікін, призначений нещодавно командувачем об'єднаного угрупування військ РФ в Україні, не виключив прийняття «непростих рішень» по Херсону. Суровікін визнав, що ситуація на Херсонщині склалася «непроста». 

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Теги: батьки водопостачання ворог гелікоптер населення наступ окупанти Херсонщина деокупація

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