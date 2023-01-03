Путін наказав знімати кіно про війну в Україні

Мінкульт має забезпечити показ цих фільмів у кінотеатрах Росії

Російський диктатор Володимир Путін доручив міністерству оборони підготувати разом із документалістам фільми про вторгнення в Україну. Про це передають росЗМІ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Водночас міністерству культури доручено забезпечити показ цих фільмів у кінотеатрах Росії під гаслом «боротьби із поширенням неонацистської та неофашистської ідеології».

Зазначається, що ці доручення уряду були надані після зустрічі з «солдатськими матерями» 25 листопада.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, 25 листопада російський диктатор Володимир Путін у державній резиденції Ново-Огарьово зустрівся із нібито матерями мобілізованих росіян, яких він кинув на війну в Україні. Серед учасниць заходу були також нібито матері загиблих учасників «спецоперації». ЗМІ згодом дізналися, що замість матерів диктатор зібрав московських чиновниць.

Нагадаємо, триває 314-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Російські окупанти продовжують вести повномасштабну збройну агресію проти нашої держави. Противник не відмовляється від планів, щодо виходу на адміністративний кордон Донецької області. Основні зусилля зосереджує на підтриманні наступального потенціалу та поповненні втрат.