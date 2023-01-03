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Російські вдови звернулися до Путіна

Олександра Садова
glavcom.ua
Російські вдови звернулися до Путіна
фото з відкритих джерел

Вдови окупантів зауважили, що вони «не ховали за своїми спідницями чоловіків» та «готові на все заради великої перемоги»

Російські вдови, чоловіки яких загинули на війні в Україні, звернулися до Путіна з проханням провести масштабну мобілізацію та не випускати чоловіків з Росії за кордон. Відповідне звернення вони опублікували у своєму телеграм-каналі.

Вдови окупантів зауважили, що вони «не ховали за своїми спідницями чоловіків» та «готові на все заради великої перемоги». На їхню думку, мобілізація вкрай необхідна, адже «проти Росій об'єдналося світове зло».

«І ми просимо нашого президента Володимира Володимировича Путіна дозволити армії Росії провести масштабну мобілізацію, яка буде відповідати тій ситуації, що склалася на наших кордонах. У Росії десятки мільйонів чоловіків призовного віку – нам є, на кого спертися і з ким зустрічати ворога. Але що зможуть наші чоловіки, сидячи у себе вдома, без умілого командування, постачання та обмундирування? Мобілізація – це те, що дасть можливість врятуватися», – йдеться у дописі.

Жінки переконані, що мають право вимагати від керівництва РФ заборону на виїзд за кордон для усіх чоловіків, бо їхні чоловіки загинули.

«Ми просимо нашого президента заборонити виїзд чоловіків призовного віку за межі Росії. І ми маємо на це повне моральне право: наші чоловіки загинули, захищаючи і цих чоловіків, але хто захищатиме нас, якщо вони втечуть? Солдатські вдови Росії – за велику мобілізацію», – пишуть вдови.

Нагадаємо, у низці російських міст пройшли мітинги, де люди вшанували пам'ять загиблих у Макіївці окупантів. Росіяни, яким заборонено виходити на протести, тримали в руках прапори керівної партії РФ та звинувачували у смерті російських військових Україну.

Росіяни вийшли на мітинги, щоб вшанувати пам'ять своїх воїнів, які загинули внаслідок влучання ракети по базі рашистів у тимчасово окупованій Макіївці Донецької області. Відомо, що на базі проживали військові із Самарської області.

Раніше повідомляли, що в новорічну ніч у тимчасово окупованій Макіївці потужна «бавовна» завітала в одне з училищ міста. Там перебували сотні окупантів. В основному там були мобілізовані росіяни, яких завезли туди нещодавно.

За інформацією Генштабу, 31 грудня в районі зосередження у населеному пункті Макіївка Донецької області було знищено та пошкоджено до 10 одиниць ворожої військової техніки різних типів.

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Теги: окупанти війна мобілізація вдова росіяни

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