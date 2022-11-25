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Усміхаються та п’ють чай. Як Путін зібрав «матерів» загиблих окупантів (відео)

Наталія Антонюк
glavcom.ua
Усміхаються та п’ють чай. Як Путін зібрав «матерів» загиблих окупантів (відео)
Соцмережі здивувало, що мати мобілізованого росіянина усміхається поруч із російським диктатором
фото: скріншот відео

Путін, який боїться бунтів мобілізованих, влаштував шоу із нібито російськими матерями

Російський диктатор Володимир Путін у державній резиденції Ново-Огарьово зустрівся із нібито матерями мобілізованих росіян, яких він кинув на війну в Україні. Серед учасниць заходу були також нібито матері загиблих учасників «спецоперації». ЗМІ згодом дізналися, що замість матерів диктатор зібрав московських чиновниць. 

«Для вас, чиї сини перебувають у зоні бойових дій, день матері пов'язаний з почуттям тривоги та турботи», – сказав російський диктатор. Він пообіцяв підтримку жінкам, проте жодних деталей російські ЗМІ не повідомили. 

Путін, який боїться бунтів мобілізованих, насамперед закликав жінок у жодному разі не вірити новинам. «В Інтернеті багато обману й брехні, нічому не можна довіряти!» – сказав він. 

Варто зазначили, що учасниці заходу на відео усміхаються та радіють зустрічі з диктатором. Соцмережі зауважили, що це дивна реакція як для матерів мобілізованих росіян, чиї сини наразі перебувають на холоді і яких російська влада не забезпечила зброєю та спорядженням.

Нагадаємо, сім'ї російських мобілізованих все більше готові виходити на протести проти умов, у яких служать їхні родичі. Про це повідомляє у зведенні британська розвідка.

Днями російські мобілізовані з Серпухова (Московська область) влаштували бунт і заявили, що їх кинули у гарячу точку на фронт без озброєння та підготовки. 

Як повідомлялося, Росію чекає чергова хвиля мобілізації, це погіршить загальну якість російських військ, яких перекидають на фронт в Україну. 

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Теги: диктатор путін

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