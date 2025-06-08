Путіну не потрібна перемога. Зеленський озвучив справжню мету диктатора

Зеленський переконаний, що головна ставка Путіна – це затяжна війна і поступове зняття санкцій

Справжня мета Путіна – затяжна війна, що дозволить йому утримати владу в Росії до смерті

Президент Володимир Зеленський заявив, що Володимир Путін не має реальних шансів перемогти у війні проти України, якщо Захід зберігатиме єдність і підтримку Києва. Як інформує «Главком», про це Зеленський розповів в інтерв’ю ABC News.

Водночас глава держави попередив: справжня мета Путіна – не перемога, а затяжна війна, що дозволить йому утримати владу в Росії до смерті.

«Це не перемога, коли ви втрачаєте мільйони людей заради кількох тисяч кілометрів. Це ініціатива, але не перемога. І я сказав це Трампу», – наголосив Зеленський в інтерв’ю.

Президент підкреслив, що Путін може виграти лише у випадку, якщо Захід відмовиться від підтримки України.

"Путін хоче повернути собі могутність Радянського союзу. Це неможливо. Але я не впевнений, що є люди, які здатні йому це пояснити. Він не хоче закінчувати цю війну", - заявив президент в інтерв'ю ABC News. pic.twitter.com/wV5KO7fiSk — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 8, 2025

«Звичайно, якщо США і Європа зупинять підтримку, тоді вони можуть перемогти. Але я хочу нагадати: навіть без усіх партнерів їм було складно окупувати нас на початку війни. Якщо світ об’єднаний і на нашому боці – це неможливо», – сказав він.

Зеленський переконаний, що головна ставка Путіна — це затяжна війна і поступове зняття санкцій.

«Він може перемогти тільки якщо буде дуже довга війна – багато років – і без санкцій. Це те, чого він насправді хоче. Йому потрібні гроші на цю війну. Він хоче сидіти в Кремлі до самої смерті. Ось чому він хоче нас окупувати і знищити”.

Президент також наголосив, що Захід запізнився з енергетичними обмеженнями для Росії.

«Ми втратили три роки. Вони могли б давно запровадити обмеження на нафту – 30 доларів за барель. А ми дали їм ці гроші. Вони продавали енергоносії Китаю, Індії, Бразилії…».

Зеленський нагадав, що саме завдяки імпорту деталей і технологій з Заходу Росія змогла виготовити велику кількість ракет.

«Будьмо чесними: без продукції американських, тайванських, китайських і деяких європейських компаній Путін не зміг би виготовити таку кількість ракет», – підсумував президент.

Як відомо, у Стамбулі вже двічі відбулися прямі переговори між Україною та Росією, однак окрім масштабного обміну полоненими, вони не дали відчутного поступу. Попри це, США продовжують наполягати на необхідності збереження діалогу між сторонами.

Раніше ми писали, що заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв відверто пояснив справжню мету переговорів у Стамбулі, заявивши, що вони потрібні не для «компромісного миру», а для «якнайшвидшої перемоги» Росії та «повного знищення неонацистської влади». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його заяву.

Медведєв заявив, що його слова мають бути сприйняті як важливе повідомлення.

«Усім, хто переживає і чекає відплати. Переживати потрібно – це властивість нормальної людини. Відплата неминуча», – заявив він.