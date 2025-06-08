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Вадим Денисенко Журналіст, бізнесмен

Путін скликає свій Радбез. Що це означає?

glavcom.ua
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фото з відкритих джерел

Які можуть бути сценарії розвитку подій?

Росіяни проанонсували «велике засідання Ради безпеки наступного тижня.

Для більшої інтриги сказали, що це засідання, яке дуже багато хто чекає (на скільки я розумію, мається на увазі відповідь на наші удари по стратегічних аеродромах).

Всі ми прекрасно вже розуміємо, що арсенал дій у Путіна дуже обмежений. Ядерки нема і не буде. Орєшнік явно не потребує засідання Ради безпеки.

Які тоді можуть бути сценарії?

  1. Найгірший. Почнеться підготовка до мобілізації чи навіть оголошена мобілізація. Технічно вони з квітня готові до неї. Я не вірю в бунти проти мобілізації. Якщо до цього (мобілізації) дійде, буде як і минулого разу: «дракон» забрав 300 тисяч, а інші щасливі, що їх пронесло.
  2. Дуже поганий. Оголошення нових регіонів територією Росіі (перш за все Харківська область).
  3. Дуже поганий. Буде зроблено звернення до КНДР допомогти з людьми. Нагадаю, минулого тижня Шойгу був у Кіма. На мою думку, максимум, що Корея може дати Путіну – це 100 тисяч. Але якщо це буде відразу 100 тисяч – це дуже серйозна проблема для нас.
  4. Нічого не буде.

Я спеціально пишу про погані сценарії. Краще бути готовим до гіршого, хоча сподіваюся, переможе сценарій номер 4.

І не виключено, що цей анонс потрібен Путіну, щоб до нього знову подзвонив Трамп. І, можливо, Сі.

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Джерело
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Теги: росія путінський режим путін війна

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Вадим Денисенко

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