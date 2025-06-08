Путін скликає свій Радбез. Що це означає?
Які можуть бути сценарії розвитку подій?
Росіяни проанонсували «велике засідання Ради безпеки наступного тижня.
Для більшої інтриги сказали, що це засідання, яке дуже багато хто чекає (на скільки я розумію, мається на увазі відповідь на наші удари по стратегічних аеродромах).
Всі ми прекрасно вже розуміємо, що арсенал дій у Путіна дуже обмежений. Ядерки нема і не буде. Орєшнік явно не потребує засідання Ради безпеки.
Які тоді можуть бути сценарії?
- Найгірший. Почнеться підготовка до мобілізації чи навіть оголошена мобілізація. Технічно вони з квітня готові до неї. Я не вірю в бунти проти мобілізації. Якщо до цього (мобілізації) дійде, буде як і минулого разу: «дракон» забрав 300 тисяч, а інші щасливі, що їх пронесло.
- Дуже поганий. Оголошення нових регіонів територією Росіі (перш за все Харківська область).
- Дуже поганий. Буде зроблено звернення до КНДР допомогти з людьми. Нагадаю, минулого тижня Шойгу був у Кіма. На мою думку, максимум, що Корея може дати Путіну – це 100 тисяч. Але якщо це буде відразу 100 тисяч – це дуже серйозна проблема для нас.
- Нічого не буде.
Я спеціально пишу про погані сценарії. Краще бути готовим до гіршого, хоча сподіваюся, переможе сценарій номер 4.
І не виключено, що цей анонс потрібен Путіну, щоб до нього знову подзвонив Трамп. І, можливо, Сі.
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