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Соратник Путіна пояснив, навіщо Росії переговори в Стамбулі

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Соратник Путіна пояснив, навіщо Росії переговори в Стамбулі
Медведєв: російська армія «активно наступає і продовжить наступ»
фото з відкритих джерел

Медведєв: Переговори в Стамбулі потрібні не для компромісного миру

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв відверто пояснив справжню мету переговорів у Стамбулі, заявивши, що вони потрібні не для «компромісного миру», а для «якнайшвидшої перемоги» Росії та «повного знищення неонацистської влади». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його заяву.

Медведєв заявив, що його слова мають бути сприйняті як важливе повідомлення.

«Усім, хто переживає і чекає відплати. Переживати потрібно – це властивість нормальної людини. Відплата неминуча», – заявив він.

За його словами, російська армія «активно наступає і продовжить наступ». Він додав, що «усе, що має вибухнути, неодмінно буде підірвано, а ті, хто має бути винищений, – зникнуть».

Соратник Путіна пояснив, навіщо Росії переговори в Стамбулі фото 1
скріншот

Також він заявив, що «Переговори в Стамбулі потрібні не для компромісного миру на придуманих кимось нереальних умовах, а для нашої якнайшвидшої перемоги і повного знищення неонацистської влади. У цьому сенс російського Меморандуму, який учора було опубліковано».

Як відомо, 2 червня, на переговорах у Стамбулі Україна та РФ домовилися про обмін полоненими, передачу тіл військових та повернення українських дітей. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на пресконференції у Вільнюсі.

«Буде обмін у військових наших буде 1000 на 1000. Може бути додаткові ще 200 на 200, тому що Україна підняла питання і ще додаткових військових, і щодо політв'язнів, і щодо журналістів. Ми окремо списками ми обміняємось з рускими на цьому тижні. І також буде верифікація», – зазначив президент.

Зеленський додав, що росіяни також готові передати 6 тис. тіл українських загиблих воїнів. «Наша сторона погодилась передати 6 тис. тіл руских, російської стороні, але тут дуже потрібно ретельно вивчити це питання, впізнаних у росіян із цих 6 тис. 15%. Це дуже важливо все перевірити, всіх наших потрібно забрати обов'язково, але у нас вже був один раз момент, коли вони передавали тіла і там вони передавали їх і своїх також руских убитих солдатів».

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Теги: Дмитро Медведєв переговори Україна росія

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