Рубіо зробив нову заяву про мирні переговори України та Рф

Марко Рубіо заявив про важливість продовження прямих переговорів між Україною та РФ

У Стамбулі вже двічі відбулися прямі переговори між Україною та Росією, однак окрім масштабного обміну полоненими, вони не дали відчутного поступу. Попри це, США продовжують наполягати на необхідності збереження діалогу між сторонами. Зокрема, 7 червня держсекретар США Марко Рубіо обговорив ситуацію в Україні з міністром закордонних справ Франції Жан-Ноелем Барро, повідомляє «Главком».

Під час розмови посадовці зосередилися на актуальних зусиллях, спрямованих на досягнення завершення війни. Рубіо окремо підкреслив значення прямих контактів між Києвом і Москвою як необхідної умови для встановлення стійкого миру.

«Рубіо наголосив на важливості продовження прямих переговорів між Росією та Україною задля досягнення стійкого миру», - йдеться у повідомленні Держдепу США.

Раніше ми писали, що заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв відверто пояснив справжню мету переговорів у Стамбулі, заявивши, що вони потрібні не для «компромісного миру», а для «якнайшвидшої перемоги» Росії та «повного знищення неонацистської влади». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його заяву.

Медведєв заявив, що його слова мають бути сприйняті як важливе повідомлення.

«Усім, хто переживає і чекає відплати. Переживати потрібно – це властивість нормальної людини. Відплата неминуча», – заявив він.

Як відомо, 2 червня, на переговорах у Стамбулі Україна та РФ домовилися про обмін полоненими, передачу тіл військових та повернення українських дітей. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на пресконференції у Вільнюсі.

«Буде обмін у військових наших буде 1000 на 1000. Може бути додаткові ще 200 на 200, тому що Україна підняла питання і ще додаткових військових, і щодо політв'язнів, і щодо журналістів. Ми окремо списками ми обміняємось з рускими на цьому тижні. І також буде верифікація», – зазначив президент.

Зеленський додав, що росіяни також готові передати 6 тис. тіл українських загиблих воїнів. «Наша сторона погодилась передати 6 тис. тіл руских, російської стороні, але тут дуже потрібно ретельно вивчити це питання, впізнаних у росіян із цих 6 тис. 15%. Це дуже важливо все перевірити, всіх наших потрібно забрати обов'язково, але у нас вже був один раз момент, коли вони передавали тіла і там вони передавали їх і своїх також руских убитих солдатів».