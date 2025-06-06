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Офіс президента назвав плани Путіна на найближчі роки

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Офіс президента назвав плани Путіна на найближчі роки
За словами Паліси, Москва намагатиметься відрізати Україну від Чорного моря
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Кремль восени 2025 року збирається захопити всю територію Донецької та Луганської областей

Російська Федерація цьогоріч хоче повністю окупувати Донецьку й Луганську області та створити так звану буферну зону вздовж північного кордону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заступника глави Офісу президента Павла Палісу, якого цитує Politico.

Як зазначає Паліса, Кремль збирається у 2026-му захопити всю Україну на схід від річки Дніпро, а також відрізати нашу країну від Чорного моря. Дані української розвідки вказують на те, що Москва прагне розширити свою присутність на сході.

Також Росія сподівається захопити південні Одеську та Миколаївську області, що відріже Україну від Чорного моря – життєво важливого каналу для експорту її зерна. «На жаль, вони [росіяни] не говорять про мир. Вони готуються до війни», – каже він.

Російські війська тиснуть на позиції Збройних сил України, які тримають оборону на межі Донецької та Дніпропетровської областей. Як зазначають аналітики DeepState, тиск в напрямку Новопавлівки продовжується щодня. Станом на 5 червня 2025 року ворог закріпився у 2020 м від Січеславщини. Загарбники здійснюють натиск силами однієї бригади та двох полків, укомплектованих свіжим поповненням.

Нагадаємо, аналітики DeepState повідомили, що російські загарбники окупували Андріївку та Водолаги на Сумщині. Від Андріївки до Сум трохи менше як 23 км. Раніше начальник Сумської ОВА Олег Григоров підписав розпорядження про обов’язкову евакуацію жителів ще 11 населених пунктів Сумського району. Таким чином на сьогодні під обов’язкову евакуацію підпадають 213 населених пунктів Сумської області.

До слова, Росія зібрала достатньо сил, щоб розпочати наступ на Сумщину. Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що наразі окупанти на Сумському напрямку накопичують свої сили. За його словами, понад 50 тис. росіян вже стягнуто до цього району.

Також «Главком» писав, чому Україні не можна допустити втрату Юнаківки на Сумщині.

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Теги: окупанти Павло Паліса Офіс президента

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