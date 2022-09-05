Рада придумала, що робити з працівниками ЗАЕС, які перейдуть на бік росіян

Народні депутати напрацювали зміни до Кодексу законів про працю

Група народних депутатів фракції «Слуги народу» та депгрупи «За майбутнє» пропонують пришвидшити звільнення працівників критичної інфраструктури, котрі підуть на співпрацю з російськими військовими. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на законопроєкт про внесення змін до статті 41 Кодексу законів про працю України щодо встановлення додаткової підстави розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця.

Суть напрацювань нардепів полягає у тому, щоб дозволити роботодавцю одноосібно розривати трудовий договір за вчинення працівником проступку, пов’язаного з підтримкою держави-агресора.

У пояснювальній записці до проєкту закону автори зауважили: запропоновані зміни зараз особливо важливі, коли в умовах широкомасштабного воєнного вторгнення Росії на територію України держава-агресор захоплює Чорнобильську АЕС та Запорізьку АЕС і намагається здійснювати ядерний та політичний шантаж, перешкоджаючи їхній стабільній та безпечній роботі.

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«Наразі завдання Верховної Ради України – унеможливити вплив колаборантів на національні інтереси та безпеку, не допустити їх на роботу на об’єктах державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки та/або об’єктів критичної інфраструктури якими є, зокрема, атомні електростанції», – пояснили обранці.

Станом на 5 вересня законопроєкт направлено на розгляд парламентського комітету.

Нагадаємо, 1 вересня делегація МАГАТЕ відвідала Запорізьку атомну електростанцію. Мета місії полягає у захисті атомної станції від можливої ядерної аварії. Інспектори оглянуть на АЕС об'єкти, які стосуються ядерної та радіаційної безпеки.

Голова організації Рафаель Гроссі заявив, що за кілька годин роботи на АЕС вдалося зібрати багато важливої інформації і побачити «ключові речі».