Ракета влучила в житло мирного населення: фото наслідків обстрілу Дніпропетровщини

Внаслідок обстрілу постраждали шестеро людей, з них – одна дитина

На Дніпропетровщині рашисти знову атакували Зеленодольську громаду, внаслідок обстрілів постраждало шестеро людей, серед яких дитина. Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

«Окупаційні війська РФ продовжують тероризувати наші громади. З «Ураганів» вдарили по Зеленодольській ТГ у Криворізькому районі. Попередньо, внаслідок обстрілу постраждали шестеро людей, з них – одна дитина», – зазначив Лукашук.

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За даними голови Дніпропетровської облради, є пошкодження житлових будинків та будівлі дитсадка, інформація уточнюється.

Нагадаємо, 20 серпня окупанти впродовж дня обстрілювали Дніпропетровську область. Система ППО знищила чотири ракети ворога.

Як повідомлялося, вночі 20 серпня російська загарбницька армія з різної зброї била по Нікопольському та Криворізькому районах Дніпропетровщини.

По Марганецькій громаді ворог поцілив зі ствольної артилерії та «Градів». Обійшлося без постраждалих та руйнувань. По Криворізькому району росіяни вдарили з «Ураганів». В Апостолівській громаді є руйнація кількох будинків та газогону. Люди не постраждали.