Рашисти атакували Дніпропетровщину: снаряди прилетіли у житлові квартали

У місті є руйнування будівель, а також виведено з ладу лінію електропередачі

Попередньо, поранені двоє людей

Унаслідок обстрілів російських окупантів на Дніпропетровщині поранення отримали двоє людей. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«Нова ворожа атака на Нікопольський район. П’ять снарядів з російської ствольної артилерії прилетіли у житлові квартали Марганця», – розповів він.

За словами Резніченка, попередньо, поранені двоє людей: 18-річна дівчина та 40-річний чоловік. «Обоє у лікарні», – уточнив голова ОВА.

Він розповів, що у місті є руйнування будівель, а також виведено з ладу лінію електропередачі. Також сьогодні ворог вдарив і по Мирівській громаді – наслідки з’ясовуються.

Як повідомлялося, уночі Дніпропетровщина знову зазнала ворожих обстрілів. Є втрати серед цивільних. Рано вранці ворог вдарив по Великомихайлівській громаді. Поцілили по складам сільгосппідприємства. Людей не зачепило.

Нагадаємо, триває 177-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести штурмові дії на Словянському напрямку. Бої тривають на Бахмутському та Авдіївському напрямках.