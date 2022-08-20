Над Дніпропетровщиною за день збили чотири ракети. Є постраждалі

Над Дніпропетровщиною ППО знешкодило чотири ворожі ракети

Унаслідок падіння уламків постраждав один чоловік

Сьогодні, 20 серпня, окупанти впродовж дня обстрілювали Дніпропетровську область. Система ППО знищила 4 ракети ворога. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"Уламки від 4 ракет, які сьогодні збили сили ППО, виявили у Дніпровському, Нікопольському та Кам'янському районах", - зауважив голова ДОР.

У Нікопольському районі, повідомив він, унаслідок падіння уламків постраждав один чоловік - він дістав легкі опіки.

«Його стан стабільний, життю нічого не загрожує. Рятувальники загасили пожежу, яка сталася в приватному будинку. Також було пошкоджено ще декілька домоволодінь і газогін, наразі витік газу ліквідовано», – повідомив Лукаш.

У Кам'янському районі уламки виявили неподалік населеного пункту, а у Дніпровському знайшли бойову частину ракети, яку мають знищити піротехніки.

«Також сьогодні ворог двічі обстріляв територію Синельниківського району, яка межує з Запорізькою та Донецькою областями. Постраждалих немає, пошкоджено сарай та автомобіль», – йдеться у повідомленні.

Стосовно ситуації у Криворізькому районі він зазначив, що окупанти «зосереджують свої зусилля на Херсонщині для недопущення просування наших військ».

«Тому окупанти ведуть обстріли Зеленодольської та Апостолівської громад, а також населених пунктів Херсонської області, які межують з Дніпропетровщиною. Жертв у Криворізькому районі немає», – зауважив Лукаш.

Нагадаємо, вночі 20 серпня російська загарбницька армія з різної зброї била по Нікопольському та Криворізькому районах Дніпропетровщини.

По Марганецькій громаді ворог поцілив зі ствольної артилерії та «Градів». Обійшлося без постраждалих та руйнувань. По Криворізькому району росіяни вдарили з «Ураганів». В Апостолівській громаді є руйнація кількох будинків та газогону. Люди не постраждали.