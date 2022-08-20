Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Над Дніпропетровщиною за день збили чотири ракети. Є постраждалі

Альона Боженко
glavcom.ua
Над Дніпропетровщиною за день збили чотири ракети. Є постраждалі
Над Дніпропетровщиною ППО знешкодило чотири ворожі ракети
фото ілюстративне

Унаслідок падіння уламків постраждав один чоловік

Сьогодні, 20 серпня, окупанти впродовж дня обстрілювали Дніпропетровську область. Система ППО знищила 4 ракети ворога. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"Уламки від 4 ракет, які сьогодні збили сили ППО, виявили у Дніпровському, Нікопольському та Кам'янському районах", - зауважив голова ДОР.

У Нікопольському районі, повідомив він, унаслідок падіння уламків постраждав один чоловік - він дістав легкі опіки.

«Його стан стабільний, життю нічого не загрожує. Рятувальники загасили пожежу, яка сталася в приватному будинку. Також було пошкоджено ще декілька домоволодінь і газогін, наразі витік газу ліквідовано», – повідомив Лукаш.

У Кам'янському районі уламки виявили неподалік населеного пункту, а у Дніпровському знайшли бойову частину ракети, яку мають знищити піротехніки.

«Також сьогодні ворог двічі обстріляв територію Синельниківського району, яка межує з Запорізькою та Донецькою областями. Постраждалих немає, пошкоджено сарай та автомобіль», – йдеться у повідомленні.

Стосовно ситуації у Криворізькому районі він зазначив, що окупанти «зосереджують свої зусилля на Херсонщині для недопущення просування наших військ».

«Тому окупанти ведуть обстріли Зеленодольської та Апостолівської громад, а також населених пунктів Херсонської області, які межують з Дніпропетровщиною. Жертв у Криворізькому районі немає», – зауважив Лукаш.

Нагадаємо, вночі 20 серпня російська загарбницька армія з різної зброї била по Нікопольському та Криворізькому районах Дніпропетровщини

По Марганецькій громаді ворог поцілив зі ствольної артилерії та «Градів». Обійшлося без постраждалих та руйнувань. По Криворізькому району росіяни вдарили з «Ураганів». В Апостолівській громаді є руйнація кількох будинків та газогону. Люди не постраждали.

Теги: окупанти війна обстріл Дніпропетровщина

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти обстріляли село на Запоріжжі
Окупанти вдень обстріляли Запоріжжя. Постраждала дитина
Сьогодні, 00:50
В окупованому Мелітополі працюють українські партизани
Окупанти обстріляли житловий квартал Мелітополя (відео)
Сьогодні, 12:53
Кількість постраждалих у Вознесенську сягає десяти, четверо дітей перебувають у важкому стані
Обстріл Вознесенська: є важкі поранені (фоторепортаж)
Сьогодні, 13:51

Події в Україні

Над Дніпропетровщиною за день збили чотири ракети. Є постраждалі
Над Дніпропетровщиною за день збили чотири ракети. Є постраждалі
Українська авіація атакувала опорний пункт окупантів на півдні
Українська авіація атакувала опорний пункт окупантів на півдні
На виїзді із Севастополя утворився величезний затор
На виїзді із Севастополя утворився величезний затор
У небі чорний дим: у Чорнобаївці пролунало декілька вибухів (відео)
У небі чорний дим: у Чорнобаївці пролунало декілька вибухів (відео)
Вибухи в окупованому Криму: в Оленівці спрацювала ППО окупантів (відео)
Вибухи в окупованому Криму: в Оленівці спрацювала ППО окупантів (відео)
Міноборони розчулило українців картинкою зі зброєю (фото)
Міноборони розчулило українців картинкою зі зброєю (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
52K
У штабі окупантів у Севастополі прогримів вибух (фото, відео)
41K
Аналітики ISW розповіли, де рашисти можуть розгорнути «добровольчі» підрозділи
41K
У Харкові прогриміли вибухи
35K
Як кримчани панікують і розкривають місцезнаходження ворожих ППО (відео)
28K
Майже по всій території України оголошено повітряну тривогу
27K
В окупантів істерика: вибухи прогриміли вже в п’ятьох містах Криму

Новини

ЗСУ відбили наступ окупантів під Харковом – Генштаб
Сьогодні, 07:16
Генштаб назвав напрямки, де ЗСУ успішно відбили атаку ворога
Вчора, 18:44
Рашисти розбудовують аеродром у Білорусі: супутникові знімки
Вчора, 18:00
Рашисти атакували Дніпропетровщину: снаряди прилетіли у житлові квартали
Вчора, 16:59
СБУ викрила на Херсонщині посадовців пенітенціарної системи, які працювали на РФ
Вчора, 16:42
«Укрзалізниця» попередила про затримку потягів на харківському напрямку
Вчора, 16:25

Прес-релізи

Гелікоптер, придбаний через United24, відправлено на фронт
Гелікоптер, придбаний через United24, відправлено на фронт
19 серпня, 16:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту