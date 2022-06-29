Ракетна атака на Дніпро: голова ОВА повідомив про постраждалих

Серед постраждалих шестирічна дитина

Внаслідок вчорашньої атаки на автотранспортне підприємство в Дніпрі поранення отримали семеро людей. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Валентин Резніченко.

«У нас семеро поранених через учорашній ворожий «приліт» у Дніпро. Серед них і шестирічний хлопчик. Його зачепило скло від розбитої вибухом шибки», – йдеться в повідомленні.

Двох людей медики ушпиталили. П’ятеро лікуються вдома.

Раніше повідомлялося, що під завалами будівлі автотранспортного підприємства, яке знищила ворожа ракета, рятувальники знайшли двох загиблих – чоловіка та жінку.

Нагадаємо, російські окупанти випустили по Дніпропетровщині шість ракет. Силами ППО було збито чотири крилаті ракети морського базування «Калібр»: три – над Синельниківським районом, ще одну – над Дніпром.

Мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що російські ракети влучили в СТО.

У ДСНС повідомили, що дві ракети, випущені російськими окупантами по Дніпру, зруйнували промислове та транспортне підприємства міста. У транспортній компанії удар спричинив пожежу, яку рятувальники вже ліквідували. Попередньо, там пошкоджено 21 легковий та 13 вантажних автомобілів. Знищені будівлі, бокси та ангар.

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