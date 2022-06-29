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    Події в Україні

    Ракетна атака на Дніпро: голова ОВА повідомив про постраждалих

    Під завалами будівлі знайшли двох загиблих - Ракетна атака на Дніпро: голова ОВА повідомив про постраждалих
    Під завалами будівлі знайшли двох загиблих
    фото: ДСНС

    Серед постраждалих шестирічна дитина

    Внаслідок вчорашньої атаки на автотранспортне підприємство в Дніпрі поранення отримали семеро людей. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Валентин Резніченко.

    «У нас семеро поранених через учорашній ворожий «приліт» у Дніпро. Серед них і шестирічний хлопчик. Його зачепило скло від розбитої вибухом шибки», – йдеться в повідомленні.

    Двох людей медики ушпиталили. П’ятеро лікуються вдома.

    Раніше повідомлялося, що під завалами будівлі автотранспортного підприємства, яке знищила ворожа ракета, рятувальники знайшли двох загиблих – чоловіка та жінку.

    Нагадаємо, російські окупанти випустили по Дніпропетровщині шість ракет. Силами ППО було збито чотири крилаті ракети морського базування «Калібр»: три – над Синельниківським районом, ще одну – над Дніпром.

    Мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що російські ракети влучили в СТО.

    У ДСНС повідомили, що дві ракети, випущені російськими окупантами по Дніпру, зруйнували промислове та транспортне підприємства міста. У транспортній компанії удар спричинив пожежу, яку рятувальники вже ліквідували. Попередньо, там пошкоджено 21 легковий та 13 вантажних автомобілів. Знищені будівлі, бокси та ангар.

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    Теги: росія окупанти війна Дніпро Україна Валентин Резніченко ракета окупація #stoprussia
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    Ракетна атака на Дніпро: голова ОВА повідомив про постраждалих