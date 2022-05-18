Ракетні удари по Десні: кількість загиблих та поранених зросла

Російські війська з авіації випустили чотири ракети, дві із них влучили в будівлі

Кількість жертв внаслідок вчорашнього авіаудару по селищі Десна Чернігівської області зросла до 11. Про це повідомила пресслужба ДСНС у коментарі «Суспільному».

Збільшилась і кількість поранених – їх тепер 14. Зазначимо, що таку інформацію виданню надали 17 травня, проте поки свіжіших даних немає.

Нагадаємо, близько 5:00 години ранку 17 травня російські війська з авіації випустили чотири ракети по селищу Десна, дві із них влучили в будівлі. Тоді повідомлялось про вісьмох загиблих та 11 травмованих. Додамо, що поблизу села розташований навчальний центр Збройних сил України «Десна».

Крім цього, вчора близько 16:40 спостерігачі зафіксували ще шість мінометних «приходів» з боку території РФ в напрямку Сеньківки.