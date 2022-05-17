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    Події в Україні

    Чернігівщина: стало відомо, скільки людей загинуло внаслідок ракетного обстрілу

    Чернігівщина: стало відомо, скільки людей загинуло внаслідок ракетного обстрілу
    фото з відкритих джерел

    На місці продовжують працювати медики і рятувальники

    На Чернігівщині внаслідок ракетного обстрілу селища Десна загинули восьмеро людей, ще 11 травмовані. Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС в Чернігівській області.

    «Станом на 11:00 внаслідок ракетного обстрілу вісім людей загинули, 11 травмовано», - зазначили у відомстві.

    На місці продовжують працювати медики і рятувальники.

    Як повідомлялося, сьогодні вранці, 17 травня, рашисти завдали ракетних ударів по с. Десна Чернігівської області.

    Також окупанти обстріляли військовий об‘єкт майже на кордоні з Польщею.


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    Теги: росія окупанти війна Чернігівщина Україна окупація #stoprussia
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    Чернігівщина: стало відомо, скільки людей загинуло внаслідок ракетного обстрілу