Чернігівщина: стало відомо, скільки людей загинуло внаслідок ракетного обстрілу

На місці продовжують працювати медики і рятувальники

На Чернігівщині внаслідок ракетного обстрілу селища Десна загинули восьмеро людей, ще 11 травмовані. Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС в Чернігівській області.

«Станом на 11:00 внаслідок ракетного обстрілу вісім людей загинули, 11 травмовано», - зазначили у відомстві.

На місці продовжують працювати медики і рятувальники.

Як повідомлялося, сьогодні вранці, 17 травня, рашисти завдали ракетних ударів по с. Десна Чернігівської області.

Також окупанти обстріляли військовий об‘єкт майже на кордоні з Польщею.



