Авіаудар по школі Чернігівщини. Як рашисти звітують про чергову «перемогу»

Рашистське міністерство оборони стверджує, що в школах Новгорода-Сіверського начебто зберігалися боєприпаси

Окупанти «побачили» у школах Чернігівщини склади боєприпасів

Російська пропаганда придумала, як пояснити обстріл шкіл у Новгороді-Сіверському Чернігівської області. Офіційну рашистську версію на ранковому брифінгу озвучив офіційний представник міноборони Росії, генерал-майор Ігор Конашенков.

За словами Конашенкова, військово-космічні сили Росії обстріляли високоточними ракетами військові об’єкти, зокрема, «два склади боєприпасів біля Новгороду-Сіверського у Чернігівській області».

Крім того, представник міноборони Росії заявив, що окупанти обстріляли чотири пункти управління та 34 райони зосередження українських військовослужбовців та військової техніки.

Нагадаємо, що уночі 12 травня російська авіація завдала ударів по Новгороду-Сіверському. Як уточнили в пресслужбі оперативного командування «Північ», вибухи сталися близько 00:10 та 00:23.

Росіяни здійснили ракетний удар літаком, ймовірно Су-30СМ. Авіаудари завдали по школі-інтернату ім. Ушинського та ЗОШ N2.

Пресслужба ДСНС Чернігівщини зазначила, що унаслідок авіаудару по школах загинуло три людини.