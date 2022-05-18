Війна в Україні пришвидшує перехід на відновлювану енергетику: в ООН оголосили план

План Гутерріша складається з п'яти частин

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що війна в Україні була тривожним сигналом для світу відмовитися від викопного палива та оголосив про план прискорення переходу світу на відновлювані джерела енергії. Про це передає CNN.

«Глобальна енергетична система зламана і наближає нас до кліматичної катастрофи. Викопне паливо – це глухий кут – екологічний та економічний...Війна в Україні та її безпосередній вплив на ціни на енергоносії – це ще один тривожний дзвінок. Єдине стійке майбутнє – це відновлювані джерела енергії. Ми повинні покласти край забрудненню викопним паливом», – заявив Гутерріш.

План Гутерріша складається з п'яти частин, у яких запропоновано наступне:

Щоб технології відновлюваної енергії, такі як акумуляторні батареї, розглядалися як «важливі та вільно доступні глобальні суспільні блага». Він закликав до створення глобальної коаліції щодо зберігання акумуляторів, щоб прискорити інновації та впровадження, керовані урядами та об’єднавши технологічні компанії, виробників та фінансистів;

Забезпечити, збільшити та диверсифікувати постачання критичних компонентів та сировини для технологій відновлюваної енергії;

Уряди повинні створити рамки та реформувати бюрократію, щоб вирівняти умови для відновлюваних джерел енергії;

Уряди повинні відмовитися від субсидій з викопного палива, щоб захистити бідних і найбільш вразливих людей і громад;

Приватні та державні інвестиції у відновлювані джерела енергії мають потроїтися до щонайменше 4 трильйонів доларів на рік.

Нагадаємо, у березні Євросоюз заявив, що відмовляється від російського пального та обіцяв приєднати Україну до своєї енергомережі.

Зараз Європейський Союз все ще намагається узгодити запровадження поетапного ембарго на російську нафту, яке є частиною шостого пакету санкцій проти РФ через розв’язану війну в Україні.