Ракетний удар по Кривому Рогу: є загиблий і поранені

Окупанти випустили по місту три ракети

У ніч на 5 грудня російські окупанти трьома ракетами вдарили по Кривому Рогу. Поцілили у промислове підприємство. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Убили працівника. Його тіло рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого виробничого цеху. Ще троє людей дістали поранення. Їх доправили до місцевої лікарні. Стан ушпиталених медики оцінюють як середньої тяжкості», – розповів він.

Мер міста Олександр Вілкул повідомив, що руйнування дуже значні. Пожежа загашена. «Один працівник підприємства 1981 р.н. загинул та три особи постраждали: 1978 р.н., 1978 р.н., 1977 р.н.», – написав він у Telegram.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Крім того, Нікопольський район Дніпропетровщини російські окупаційні війська знову накрили з важкої артилерії. Під вогонь потрапила Марганецька громада. Постраждалих немає. Деталі атаки уточнюються.

Раніше повідомлялося, що у Кривому Розі вночі 5 грудня пролунали потужні вибухи.

Також вночі у Запоріжжі пролунали вибухи після оголошення повітряної тривоги. Ударів зазнали об’єкти промислової та енергетичної інфраструктури міста. Постраждалих немає, на місцях працюють відповідні служби.