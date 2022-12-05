Нічна атака на Запоріжжя: стали відомі деталі ударів (оновлено)

Окупанти знову вдарили ракетами по Запоріжжю

Окупанти ударили по енергетичній інфраструктурі Запоріжжя

У ніч на 5 грудня російські окупанти атакували Запоріжжя. Ударів зазнали об’єкти промислової та енергетичної інфраструктури міста. Про це повідомив секретар міської ради Анатолій Куртєв.

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«Цього разу окупанти вдарили своїми клятими ракетами по об‘єктах промислової та енергетичної інфраструктури міста. Відомо, що ушкоджень зазнало одне з приватних підприємств», – розповів він.

Наразі повна інформація щодо ушкоджень та постраждалих уточнюється.

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На місцях працюють відповідні служби.

Голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що завдано ракетних ударів по промисловій інфраструктурі міста.

«За наявною інформацією люди неушкоджені. Рятувальні роботи продовжуються», – написав він у Telegram.

Раніше повідомлялося, що у Запоріжжі пролунали вибухи після оголошення повітряної тривоги.

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Також у Кривому Розі вночі 5 грудня пролунали потужні вибухи.

У ніч на суботу, 3 грудня, російські окупанти завдали ракетного удару по Запорізькій області. Внаслідок вибуху двох ракет в одному з населених пунктів Запорізького району зруйновано дахи і вибито шибки поблизу розташованих будівель.