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Нічна атака на Запоріжжя: стали відомі деталі ударів (оновлено)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Нічна атака на Запоріжжя: стали відомі деталі ударів (оновлено)
Окупанти знову вдарили ракетами по Запоріжжю
фото ілюстративне

Окупанти ударили по енергетичній інфраструктурі Запоріжжя

У ніч на 5 грудня російські окупанти атакували Запоріжжя. Ударів зазнали об’єкти промислової та енергетичної інфраструктури міста. Про це повідомив секретар міської ради Анатолій Куртєв.

«Цього разу окупанти вдарили своїми клятими ракетами по об‘єктах промислової та енергетичної інфраструктури міста. Відомо, що ушкоджень зазнало одне з приватних підприємств», – розповів він.

Наразі повна інформація щодо ушкоджень та постраждалих уточнюється.

На місцях працюють відповідні служби.

Голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що завдано ракетних ударів по промисловій інфраструктурі міста.

«За наявною інформацією люди неушкоджені. Рятувальні роботи продовжуються», – написав він у Telegram.

Нічна атака на Запоріжжя: стали відомі деталі ударів (оновлено) фото 1

Раніше повідомлялося, що у Запоріжжі пролунали вибухи після оголошення повітряної тривоги.

Також у Кривому Розі вночі 5 грудня пролунали потужні вибухи.

У ніч на суботу, 3 грудня, російські окупанти завдали ракетного удару по Запорізькій області. Внаслідок вибуху двох ракет в одному з населених пунктів Запорізького району зруйновано дахи і вибито шибки поблизу розташованих будівель.

 

Теги: Запоріжжя обстріл ракета окупанти війна росія

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