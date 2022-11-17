Ракетний удар по Вільнянську. Будинок зруйновано вщент, під завалами люди (фото)

Під завалами вже знайдено чотирьох загиблих

Екстрені служби проводять аварійно-рятувальні роботи у місті Вільнянськ, що на Запоріжжі, де внаслідок нічного ракетного удару зруйновано двоповерховий житловий будинок. Наразі під завалами знайдено чотирьох загиблих, їхні особисті дані встановлюються. Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

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Під уламками будинку ще можуть перебувати люди, оскільки у ньому проживало чотири родини.

До розбору завалів долучено 34 рятувальники ДСНС та шість одиниць техніки. Від комунальних служб працює два навантажувачі та кран.

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Також на місці рятувальникам допомагають 10 волонтерів.

Нагадаємо, через нічні обстріли російськими загарбниками зафіксовано пряме влучання в житлові будинки міста Вільнянськ на Запоріжжі.

Раніше повідомлялося, що російські війська пішли в атаку під Гуляйполем у Запорізькій області.

До слова, триває 267-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Верхньокамянське, Соледар, Невельське, Марʼїнка і Первомайське на Донеччині.

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