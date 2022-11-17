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ЗСУ завдали потужних ударів по ворожих штабах і складах на Запоріжжі – Генштаб

Оксана Воронцова
glavcom.ua
ЗСУ завдали потужних ударів по ворожих штабах і складах на Запоріжжі – Генштаб
Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони нищать ворога
фото: Генштаб ЗСУ

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 17 листопада

Триває 267-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Верхньокамянське, Соледар, Невельське, Марʼїнка і Первомайське на Донеччині. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 17 листопада.

Ворог не припиняє обстрілювати позиції наших військ та населені пункти, що неподалік лінії зіткнення. Російські окупанти завдали 4 авіаційних та 6 ракетних ударів, здійснили понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Також, протягом минулої доби, ракетного удару зазнали об’єкти цивільної інфраструктури міста Запоріжжя.

Ситуація на оперативних напрямках

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Республіка Білорусь і надалі продовжує підтримувати збройну агресію Росії проти України, надаючи їй інфраструктуру, територію та повітряний простір. Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів по території України.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

  • на Слобожанському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, по районах населених пунктів Стариця та Амбарне Харківської області;
  • на Куп’янському та Лиманському напрямках – з танків та артилерії різних типів, по районах населених пунктів Куп’янськ, Кислівка, Крохмальне, Берестове, Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка та Площанка;
  • на Бахмутському напрямку – з танків та всього спектру артилерії, по районах населених пунктів Серебрянка, Спірне, Роздолівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Зеленопілля, Андріївка, Курдюмівка та Озарянівка;
  • на Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах Нью-Йорка, Красногорівки, Кам’янки, Авдіївки, Первомайського, Невельського та Мар’їнки;
  • на Новопавлівському напрямку – з артилерії різних типів, по районах Вугледара, Богоявленки, Пречистівки та Времівки;
  • на Запорізькому напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії, по районах населених пунктів Гуляйпільське, Новоандріївка та Щербаки;
  • на Херсонському напрямку артилерійських обстрілів зазнали Зеленівка, Чорнобаївка та Херсон;
  • на Дніпропетровщині від вогню російської ствольної та реактивної артилерії постраждали населені пункти Нікополь та Червоногригорівка.

Наші перемоги

Російські загарбники продовжують зазнавати втрати. За уточненою інформацією, 15 листопада у місті Мелітополь наші воїни знищили штаб одного з ворожих підрозділів. В результаті дій Сил оборони в районах населених пунктів Кінські Роздори, Владівка і Благовіщенка Запорізької області знищено два склади боєприпасів, дві одиниці БМ-21 «Град» та зенітний ракетний комплекс С-300. Також ворог втратив близько 100 осіб загиблими та пораненими.

Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала ударів по 2 позиціях зенітних ракетних комплексів противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за минулу добу уразили 2 пункти управління, 6 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 3 склади боєприпасів, а також 3 інших важливих об’єкти окупантів.

Злочини окупантів на захоплених територіях

У Каховському районі ворог посилив фільтраційні заходи після ефективного вогневого ураження Силами оборони його позицій. У самій Каховці російські загарбники мінують об’єкти інфраструктури та знищують вежі стільникового зв’язку.

Російські окупанти не полишають спроб насадження своєї та знищення української культури на тимчасово зайнятій території України. За наявною інформацією, у місті Енергодар Запорізької області вилучені всі підручники з історії України для подальшого їх знищення. За поданням самопроголошеної влади тимчасово окупованої території Донецької області указами президента РФ присвоєно так звані «почесні звання» містам Горлівка та Маріуполь.

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Теги: росія окупанти ЗСУ війна Генштаб Україна

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