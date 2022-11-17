Рашисти пішли в атаку у Запорізькій області – Арестович

Під Гуляйполем у Запорізькій області російські війська пішли в атаку

Радник Офісу президента Олексій Арестович повідомив 16 листопада, що російські війська пішли в атаку під Гуляйполем у Запорізькій області. Про це Арестович сказав у розмові з російським опозиціонером, юристом Марком Фейгіним.

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«Злі язики стверджують, що Запорізька область зарухалась і під Гуляйполем наш ворог пішов в атаку. Подробиці поки невідомі, але кажуть, що може бути досить неприємно», – розповів радник ОП.

Він також повідомив, що учасниками атаки є частково російські війська, виведені з-під Херсона, а частково сили ворога, які вже були там на місці.

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«Задум зрозумілий. Повернулися ми до того, що було на другій фазі війни, після того, як вони перекинули війська з-під Києва, з півночі України вивели. Вони знову повертаються до того ж задуму, що в академії фронту – великі кліщі, малі кліщі», – додав Арестович.

«Логіка зрозуміла і ми про неї говорили на самому початку – що всі ці війська будуть перекинуті на «звільнення» Донецької та Луганської областей, щоб представити це як результат війни. «От «ДНР» та «ЛНР» так звані ми відбили, вони – частина Росії, не дарма вісім років, страждали» – це те, що можна продати всередині Росії як політичний результат війни», – пояснив радник президентського офісу.

Раніше Арестович розповів, як зупинити масовані обстріли України.

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