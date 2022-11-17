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Головне за ніч: заклики до переговорів із Росією та наступ рашистів на Запоріжжі

Юрій Лящук
glavcom.ua
Головне за ніч: заклики до переговорів із Росією та наступ рашистів на Запоріжжі
Україна повинна диктувати свої умови Росії
фото ілюстративне

Американський генерал Марк Міллі переконаний, що вибити росіян фізично з України – це дуже складне завдання

«Главком» зібрав головні новини ночі 17 листопада. Американський генерал Марк Міллі пояснив свою нещодавню заяву щодо необхідності переговорів України із Росією, а також під Гуляйполем у Запорізькій області російські війська пішли в атаку.

Американський генерал пояснив, чому вважає переговори з Росією вдалою ідеєю

Головне за ніч: заклики до переговорів із Росією та наступ рашистів на Запоріжжі фото 1

Голова Об’єднаного комітету керівників штабів американської армії Марк Міллі пояснив свою нещодавню заяву щодо необхідності переговорів України із Російською Федерацією, яка викликала обурення як в Україні, так і за її межами. Його попередня заява була зроблена з суто військової точки зору. Про це йшлося під час пресконференції після сьомого засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн».

«Якщо спитати у військових, суто з військової точки зору, вибити росіян фізично з України – це дуже складне завдання. І це не станеться в найближчі кілька тижнів. Хіба що російська армія повністю розвалиться, що малоймовірно. Отже, з точки зору ймовірності української військової перемоги, яка визначається як вигнання росіян з усієї України, включно з Кримом, ймовірність того, що це станеться найближчим часом, невисока», – пояснив Міллі.

Водночас, за його словами, політичне вирішення ситуації є можливим, адже російська армія наразі дуже ослаблена і має дуже значні втрати.

«Росіяни підуть звідти. Це можливо. Ви хочете вести переговори з позиції сили. Росія зараз відступає, російські військові дуже страждають, їх керівництву погано. Вони втратили дуже багато живої сили», – сказав Міллі.

На його думку, саме в такій ситуації Україні є сенс розмовляти з агресоркою з позиції сили.

«Зараз для цього є можливість. Це політична воля. Це все, що я маю на увазі», – підкреслив він.

В окупованому Криму пролунали вибухи

Головне за ніч: заклики до переговорів із Росією та наступ рашистів на Запоріжжі фото 2

Цієї ночі у Джанкої пролунали вибухи. Місцеві пабліки повідомляли про влучання у аеродром в тимчасово окупованому місті. За наявною інформацією там знаходилось близько 80 одиниць ворожої техніки, серед них тактична і стратегічна авіація.

Офіційної інформації щодо вибухів поки що немає.

Олексій Данілов відповів генералу США щодо втрат ЗСУ у війні з Росією

Головне за ніч: заклики до переговорів із Росією та наступ рашистів на Запоріжжі фото 3

Олексій Данілов прокоментував заяву керівника Об'єднаного комітету начальників штабів Сполучених Штатів Америки про те, що Збройні сили України зазнали втрат на полі бою проти російських загарбників, які вторглися до нашої країни, у кількості 100 тис. загиблими та пораненими.

Секретар РНБО не зовсім погоджується з висловлюванням генерала Марка Міллі про втрати ЗСУ.

«Якщо говорити про втрати Росії, то ми це підтверджуємо на всі сто відсотків. Але з нашого боку це не зовсім відповідає реальним даним», – сказав Данілов.

Як відомо, раніше голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі в інтерв’ю інформаційному агентству Reuters заявив, що втрати військових РФ в Україні перевищили сто тисяч пораненими і вбитими. За його словами, ЗСУ зазнали, мабуть, аналогічних втрат.

Яке озброєння отримає Україна за підсумками засідання «Рамштайн-7»

Головне за ніч: заклики до переговорів із Росією та наступ рашистів на Запоріжжі фото 4

У середу, 16 листопада, відбулася чергова зустріч у рамках формату «Рамштайн» – за її підсумками стало відомо, яку військову допомогу отримає Україна.

За словами голови Об'єднаного комітету начальників штабів США, генерала Марк Міллі, Україна отримає системи ППО, снаряди для РСЗВ, а також ствольну артилерію, снаряди та зимове обмундирування.

Окрім того, Греція готова відправити в Україну 155-міліметрові боєприпаси, Польща – додаткові боєприпаси та артилерію, а також засоби ППО ближньої дії. У свою чергу, Іспанія передасть дві ракетні установки HAWK, Німеччина – $500 млн на озброєння, Канада – зимову форму, а Швеція – пакет допомоги на $270 млн.

Рашисти пішли в атаку у Запорізькій області

Головне за ніч: заклики до переговорів із Росією та наступ рашистів на Запоріжжі фото 5

Радник Офісу президента Олексій Арестович повідомив 16 листопада, що російські війська пішли в атаку під Гуляйполем у Запорізькій області.

«Злі язики стверджують, що Запорізька область зарухалась і під Гуляйполем наш ворог пішов в атаку. Подробиці поки невідомі, але кажуть, що може бути досить неприємно», – розповів радник ОП.

Він також повідомив, що учасниками атаки є частково російські війська, виведені з-під Херсона, а частково сили ворога, які вже були там на місці.

«Задум зрозумілий. Повернулися ми до того, що було на другій фазі війни, після того, як вони перекинули війська з-під Києва, з півночі України вивели. Вони знову повертаються до того ж задуму, що в академії фронту – великі кліщі, малі кліщі», – додав Арестович.

«Логіка зрозуміла і ми про неї говорили на самому початку – що всі ці війська будуть перекинуті на «звільнення» Донецької та Луганської областей, щоб представити це як результат війни. «От «ДНР» та «ЛНР» так звані ми відбили, вони – частина Росії, не дарма вісім років, страждали» – це те, що можна продати всередині Росії як політичний результат війни», – пояснив радник президентського офісу.

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Теги: війна Володимир Зеленський росія Україна ЗСУ

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