Рашисти вщент зруйнували житловий будинок на Запоріжжі: є загиблі (фото)

В одному з будинків проживали три родини

Під завалами знаходяться люди

Через нічні обстріли російськими загарбниками зафіксовано пряме влучання в житлові будинки міста Вільнянськ на Запоріжжі. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

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«В одному з них (будинків – «Главком») проживали три родини, всього близько 10 людей», – йдеться в повідомленні.

Зараз рятувальники здійснюють рятувально-пошукові роботи для деблокування людей з-під завалів. Вже відомо про чотирьох загиблих.

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Раніше повідомлялося, що російські війська пішли в атаку під Гуляйполем у Запорізькій області.

Нагадаємо, триває 267-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Верхньокамянське, Соледар, Невельське, Марʼїнка і Первомайське на Донеччині.