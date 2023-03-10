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Ракетний удар по Запоріжжю: є влучання, частина міста без світла

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Ракетний удар по Запоріжжю: є влучання, частина міста без світла
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Загиблих та травмованих немає

Учора, 9 березня окупанти обстріляли Запоріжжя. Унаслідок прильотів пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури, частина міста залишилася без світла. Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

«В результаті прильотів постраждали об'єкти критичної інфраструктури. Виникла пожежа. За попередньою інформацією, пошкодження отримали два навчальні заклади. У будівлях вилетіли вікна», – зазначив посадовець.

За його словами, після обстрілу знеструмлено приблизно 20 тисяч абонентів. Як наслідок – у деяких районах було відсутнє опалення та водопостачання.

Куртєв додав, що всі відповідні служби вже розпочали усунення проблем. Подання електроенергії, тепла та води у Запоріжжі вже частково поновлено. Ремонтні роботи тривають.

За повідомляенням Запоріжжяобленерго, у Запоріжжі вже заживлено приблизно третину знеструмлених абонентів.

Нагадаємо, що РФ у ніч проти 9 березня вчергове завдала масованого ракетного удару по Україні. Внаслідок цього були влучання в Голосіївському та у Святошинському районах Києва. Є поранені, п’ять автомобілів повністю знищено та ще 15 пошкоджено.

Крім того, п'ятеро людей загинули у Львівській області в результаті масованої атаки росіян вночі та вранці 9 березня. 

До слова, завершилася 379-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Цієї доби Російська Федерація завдала чергового масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури нашої держави та будинках цивільного населення.  Є влучання. Загинули мирні люди. Російський агресор не відмовляється від своїх намірів щодо окупації України. Не маючи значних успіхів на полі бою, ворог продовжує застосовувати тактику терору, тим самим грубо порушує норми Міжнародного гуманітарного права.

Теги: Запоріжжя окупанти опалення водопостачання обстріл

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