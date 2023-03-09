Ракетна атака на Львівщину: п'ятеро загиблих (фото, відео)

Наслідки ракетної атаки на Львівщину, 9 березня 2023 року

Роботи з розбору конструкцій зруйнованих будинків тривають

П'ятеро людей загинули у Львівській області у результаті масованої атаки росіян вночі та вранці 9 березня. Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у Telegram.

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Зранку стало відомо, що від російської ракети загинуло четверо дорослих людей. Двоє чоловіків та двоє жінок. В момент падіння ракети вони перебували у себе вдома.

Згодом під завалами виявили тіло ще одного чоловіка – 1963 року народження.

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Державна служба з надзвичайний ситуацій опублікувала фото наслідків ракетного удару по Золочівському районі Львівщини.

До проведення робіт від ДСНС залучено 28 осіб, п'ять одиниць спецтехніки та кінологічний розрахунок.

Роботи з розбору конструкцій зруйнованих будинків тривають.

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Наслідки ракетної атаки на Львівщину, 9 березня 2023 року ДСНС

Раніше Львівська ОВА опублікувала відео. Під завалами можуть бути люди.

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Нагадаємо, у ніч проти 9 березня росіяни завдали приблизно 15 ракетних ударів по Харкову та області. Є влучання у приватний житловий будинку на Харківщині. Інформація щодо постраждалих і масштабів руйнувань уточнюється.

Також прогриміли вибухи в Голосіївському районі Києва. Всі служби слідують на місце. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко. У соцмережі повідомляється, що в результаті прильоту в Києві виникла сильна пожежа. Горять автівки в дворі одного з житлових будинків.

Станом на 6:30 зафіксовані обстріли енергетичних об’єктів в Київській, Миколаївській, Харківській, Запорізькій, Одеській, Дніпропетровській та Житомирській областях.