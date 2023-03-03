На Херсонщині виявлено тіла двох закатованих чоловіків

На трупах знайдено ознаки численних ушкоджень, серед яких і переламані ребра

У Херсонській області правоохоронці ексгумували тіла двох чоловіків, яких, ймовірно, закатували окупанти. Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура.

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За даними слідства, загиблі – місцеві мешканці, яких російські військові затримали під час окупації Херсона. Загарбники помістили їх до ізолятора тимчасового тримання, який вони облаштували для ув’язнення та катування громадян.

Українські правоохоронці виявили місце поховання закатованих чоловіків та провели ексгумацію тіл.

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При поверховому огляді трупів слідчі знайшли ознаки численних ушкоджень, серед яких і переламані ребра, ствержує прокуратура. Наразі трупи чоловіків направлено для проведення судово-медичної експертизи.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, що за повідомленням ЗМІ, у Херсоні знайшли приблизно 20 в'язниць, де росіяни катували людей. Частиною з них керував голова окупаційної адміністрації Володимир Сальдо.

Раніше повідомлялося, що СБУ затримала охоронця російської катівні, що діяла в окупованому Херсоні.

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Також відомо, що окупанти вбили понад 400 цивільних в дев’яти катівнях на Херсонщині.