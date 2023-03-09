Атака окупантів на Київ: поліція показала наслідки (фото, відео)

Внаслідок вибуху п’ять автомобілів повністю знищено та ще 15 пошкоджено

Правоохоронці документують наслідки ранкового обстрілу столиці російськими загарбниками. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

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«РФ вчергове завдала масованого ракетного удару по Україні. Внаслідок цього відбулось влучання у Голосіївському районі та у Святошинському районі Києва», – йдеться в повідомленні.

Станом на 8:40 відомо про трьох потерпілих у Святошинському районі, яким надається необхідна медична допомога.

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Також внаслідок вибуху п’ять автомобілів повністю знищено та ще 15 пошкоджено. Разом з тим, пошкоджені фасади будинків, які знаходяться поряд.

На місцях подій на даний час працюють рятувальники, поліцейські та медики. Слідчі та криміналісти збирають доказові матеріали воєнного злочину.

Раніше повідомлялося, що майже половина жителів Києва залишилася без опалення.

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Росіяни випустили по Києву випустили практично всі типи свого повітряного озброєння – починаючи від Shahed і до майже всього найменування крилатих ракет. У тому числі «Кинджал».