Ракетний обстріл Кременчука. Фото та відео з місця подій

У Кременчуці зафіксували прильоти російських ракет

Російські війська сьогодні, 27 червня, завдали ракетного удару по Кременчуку Полтавська область. Одна з ракет влучила в торгово-розважальний центр, в результаті є загиблі і поранені. «Главком» зібрав усе, що відомо про ракетний удар на даний момент, також відео та фото наслідків удару.

Близько 16 у Кременчуці зафіксували прильоти російських ракет. Влада Полтавської області відразу заявила про влучання в цивільний об'єкт, а також підтвердила наявність постраждалих.

Потім мер Кременчука Віталій Малецький уточнив, що ракета потрапила в дуже людне місце, яке не має відношення до військових дій. Також місцеві ЗМІ почали поширювати кадри палаючого торгового центру «Амстор».

На удар по Кременчуку вже відреагував президент України Володимир Зеленський. За його словами, на момент інциденту в ТРЦ перебували більше тисячі цивільних.

У мережі з’явилося відео з торговельного центру у Кременчуці після обстрілу.

Як зазначив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін, кількість жертв цього удару уточнюється.

«Ракетний удар по ТРЦ з людьми в Кременчуці - черговий військовий злочин росіян. Злочин проти людяності. Це неприхований і цинічний акт терору проти мирного населення. Росія - держава терорист», - додав він.

Як повідомив заступник голови Офісу президент Кирило Тимошенко, на даний момент відомо як мінімум про двох загиблих. Ще 20 осіб отримали поранення, дев'ять з них у важкому стані. Рятувальна операція триває.