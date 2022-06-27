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    Соціум

    Росіяни у соцмережах виправдали обстріл ТРЦ у Кременчуці

    Росіяни використовують кадри із відео, на яких видно військовослужбовців ЗСУ, щоб звинуватити Україну у &laquo;інсценуванні&raquo; обстрілу ТРЦ &laquo;Амстор&raquo; у Кременчуці - Росіяни у соцмережах виправдали обстріл ТРЦ у Кременчуці
    Росіяни використовують кадри із відео, на яких видно військовослужбовців ЗСУ, щоб звинуватити Україну у «інсценуванні» обстрілу ТРЦ «Амстор» у Кременчуці
    фото із соцмереж

    У росіян в Twitter уже з’явилися «версії», що ніякого влучання ракет у цивільний об’єкт не було

    Російські користувачі соцмереж майже відразу після появи інформації про обстріл ТРЦ «Амстор» у Кременчуці почали писати про те, що це вигадка чи маніпуляції української сторони.

    Деякі рашисти почали натякати на те, що у ТРЦ перебували військові.

    Інші росіяни прямо звинувачують українську владу у «постановці», мовляв, ніякого обстрілу ТРЦ в Кременчуці не було.

    Дехто, аби звинуватити Україну у «фальсифікації обстрілу ТРЦ», приводять навіть аргумент «Де на відео автомобілі, на яких приїхала ця тисяча людей».

    Ще одний «аргумент» рашистів – мовляв, чому в українському ТРЦ так багато чоловіків під час робочого дня?

    Російські Telegram-канали, які спеціалізуються на війні в Україні, визнають сам факт ударів по Кременчуку, але заявляють, що велика кількість цивільних «може бути або просто вигадана, або вкинута під виглядом заздалегідь законсервованих тіл».

    Рашисти уже вигадали своє пояснення – мовляв, у Кременчуці зручно «організувати фальсифікацію».

    Нагадаємо, що сьогодні, 27 червня, окупанти завдали ракетних ударів по місту Кременчук, Полтавської області. Звуки вибухів також чули у самому обласному центрі. Про це повідомили начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін і міський голова Полтави Олександр Мамай.

    Згодом місцеві телеграм-канали повідомили про три вибухи в Кременчуці. Лунін зазначив, що російські ракети влучили у цивільний об'єкт у Кременчуці.

    Пізніше стало відомо, що дві ракети влучили у ТРЦ «Амстор», де в момент удару перебувало більше тисячі людей.

    Теги: росія окупанти війна обстріл Україна Telegram Twitter соціальні мережі окупація Кременчук #stoprussia
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    Росіяни у соцмережах виправдали обстріл ТРЦ у Кременчуці