Росіяни у соцмережах виправдали обстріл ТРЦ у Кременчуці
У росіян в Twitter уже з’явилися «версії», що ніякого влучання ракет у цивільний об’єкт не було
Російські користувачі соцмереж майже відразу після появи інформації про обстріл ТРЦ «Амстор» у Кременчуці почали писати про те, що це вигадка чи маніпуляції української сторони.
Деякі рашисти почали натякати на те, що у ТРЦ перебували військові.
А что так много военнослужащих-то в полном обмундировании да ещё и с вещмешками возле мирного ТРЦ в Кременчуге????? pic.twitter.com/agGZ8pKVVg— Vasilisa (@Vasilisa_2_0) June 27, 2022
Інші росіяни прямо звинувачують українську владу у «постановці», мовляв, ніякого обстрілу ТРЦ в Кременчуці не було.
Мразь Зеленский устроил постановку в Кременчуге а-ля Краматорский вокзал!— KhaKna (@kna_kha) June 27, 2022
Ударили ракетами по ТЦ!
Ошибки прошлых постановок учтены.???? pic.twitter.com/Xy6Q5oM6aW
Дехто, аби звинуватити Україну у «фальсифікації обстрілу ТРЦ», приводять навіть аргумент «Де на відео автомобілі, на яких приїхала ця тисяча людей».
ZERGULIO:— Vasilisa (@Vasilisa_2_0) June 27, 2022
Еще два доказательства того, что в Кременчуге мы наблюдаем провокацию укронацистов.
1. Если в ТРЦ у нас 1000 человек, то где их машины? И что за обилие странных людей в военной форме на пустой парковке? pic.twitter.com/2NGp21EJQB
Ще одний «аргумент» рашистів – мовляв, чому в українському ТРЦ так багато чоловіків під час робочого дня?
Почему в ТЦ в Кременчуге ходят одни мужчины, причём, в понедельник днём?— Caerly (@caerlyKD) June 27, 2022
Російські Telegram-канали, які спеціалізуються на війні в Україні, визнають сам факт ударів по Кременчуку, але заявляють, що велика кількість цивільних «може бути або просто вигадана, або вкинута під виглядом заздалегідь законсервованих тіл».
Рашисти уже вигадали своє пояснення – мовляв, у Кременчуці зручно «організувати фальсифікацію».
Нагадаємо, що сьогодні, 27 червня, окупанти завдали ракетних ударів по місту Кременчук, Полтавської області. Звуки вибухів також чули у самому обласному центрі. Про це повідомили начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін і міський голова Полтави Олександр Мамай.
Згодом місцеві телеграм-канали повідомили про три вибухи в Кременчуці. Лунін зазначив, що російські ракети влучили у цивільний об'єкт у Кременчуці.
Пізніше стало відомо, що дві ракети влучили у ТРЦ «Амстор», де в момент удару перебувало більше тисячі людей.