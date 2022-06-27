Росіяни у соцмережах виправдали обстріл ТРЦ у Кременчуці

Росіяни використовують кадри із відео, на яких видно військовослужбовців ЗСУ, щоб звинуватити Україну у «інсценуванні» обстрілу ТРЦ «Амстор» у Кременчуці

У росіян в Twitter уже з’явилися «версії», що ніякого влучання ракет у цивільний об’єкт не було

Російські користувачі соцмереж майже відразу після появи інформації про обстріл ТРЦ «Амстор» у Кременчуці почали писати про те, що це вигадка чи маніпуляції української сторони.

Деякі рашисти почали натякати на те, що у ТРЦ перебували військові.

А что так много военнослужащих-то в полном обмундировании да ещё и с вещмешками возле мирного ТРЦ в Кременчуге????? pic.twitter.com/agGZ8pKVVg — Vasilisa (@Vasilisa_2_0) June 27, 2022

Інші росіяни прямо звинувачують українську владу у «постановці», мовляв, ніякого обстрілу ТРЦ в Кременчуці не було.

Мразь Зеленский устроил постановку в Кременчуге а-ля Краматорский вокзал!



Ударили ракетами по ТЦ!

Ошибки прошлых постановок учтены.???? pic.twitter.com/Xy6Q5oM6aW — KhaKna (@kna_kha) June 27, 2022

Дехто, аби звинуватити Україну у «фальсифікації обстрілу ТРЦ», приводять навіть аргумент «Де на відео автомобілі, на яких приїхала ця тисяча людей».

ZERGULIO:



Еще два доказательства того, что в Кременчуге мы наблюдаем провокацию укронацистов.



1. Если в ТРЦ у нас 1000 человек, то где их машины? И что за обилие странных людей в военной форме на пустой парковке? pic.twitter.com/2NGp21EJQB — Vasilisa (@Vasilisa_2_0) June 27, 2022

Ще одний «аргумент» рашистів – мовляв, чому в українському ТРЦ так багато чоловіків під час робочого дня?

Почему в ТЦ в Кременчуге ходят одни мужчины, причём, в понедельник днём? — Caerly (@caerlyKD) June 27, 2022

Російські Telegram-канали, які спеціалізуються на війні в Україні, визнають сам факт ударів по Кременчуку, але заявляють, що велика кількість цивільних «може бути або просто вигадана, або вкинута під виглядом заздалегідь законсервованих тіл».

Рашисти уже вигадали своє пояснення – мовляв, у Кременчуці зручно «організувати фальсифікацію».

Нагадаємо, що сьогодні, 27 червня, окупанти завдали ракетних ударів по місту Кременчук, Полтавської області. Звуки вибухів також чули у самому обласному центрі. Про це повідомили начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін і міський голова Полтави Олександр Мамай.

Згодом місцеві телеграм-канали повідомили про три вибухи в Кременчуці. Лунін зазначив, що російські ракети влучили у цивільний об'єкт у Кременчуці.

Пізніше стало відомо, що дві ракети влучили у ТРЦ «Амстор», де в момент удару перебувало більше тисячі людей.