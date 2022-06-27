Експрезидент України в Берліні закликав створити глобальну антипутінську коаліцію

Порошенко закликав дати Україні ще більше зброї і запровадити тотальне торговельне ембарго проти Росії

Петро Порошенко, який перебуває на Форумі Міжнародного демократичного союзу у Берліні, виступив із промовою перед його учасниками. Порошенко закликав розширити міжнародну антипутінську коаліцію і зробити її глобальною.

«Коли 24 лютого перші ракети влучили в українську землю, Росія розпочала війну не лише проти України, а проти всіх нас. Маємо бути чіткими щодо того, що саме Росія творить проти України. Ця війна більша за Україну, вона є найбільшим викликом для нашої цивілізації», – наголосив Порошенко.

«Росія при Путіні – не партнер, а ворог. Вірус, який загрожує світові глобальною катастрофою, якщо ми його не позбудемося. Паразит, що використовує здобутки і досягнення світу демократій та наших технологій для того, щоб затягнути нас не в майбутнє, а в минуле», – говорить Петро Порошенко.

«Настав час для створення Глобальної антипутінської коаліції. Зустрічі у форматі Рамштайн, які зібрали понад 50 країн, вже відіграють роль військової антипутінської коаліції на підтримку України. Закликаю доєднатися тих, хто ще долучився. 141 країна, що підтримали резолюцію Генасамблеї ООН щодо України в березні, – це набагато ширше коло держав, але його слід активізувати заради більшого. Мій заклик до країн Латинської Америки, Азії, Африки: не думайте, що ця війна далеко і ваших інтересів не стосується. Стосується, адже ця війна вже має глобальний вплив», – наголосив п’ятий Президент.

«Якщо не військовий альянс, тоді торговельно-економічний, технологічний, матеріально-технічний, фінансовий, банківський, культурний, соціальний тиск на Росію має бути частиною місії і відбуватися на кожному континенті. Путін має опинитися в повній ізоляції, щоб ми могли врятувати світ», – вважає Порошенко.

Він також закликав дати Україні ще більше зброї і запровадити тотальне торговельне ембарго проти Росії.

«Стратегія депутінізації – це більше зброї для України. Чим більше зброї – тим коротший шлях до миру. Йдеться й про більше санкцій проти Росії. Ми дуже вдячні за вже зроблене, однак потрібно більше – потрібне енергетичне та торгове ембарго проти Росії. Потрібен 7-й пакет санкцій ЄС, щоб назавжди позбутися газової залежності від Росії», – вважає Петро Порошенко.

Порошенко наголосив – тільки міжнародна єдність та згуртованість дозволить світові уникнути найгіршого сценарію. «Жодних розбіжностей на нашому шляху, допоки не впаде останній диктатор. Україна є ключем для досягнення цієї місії. Допоможіть нам вистояти і перемогти ворога. Допоможіть нам врятувати вас і врятувати світ», – закликав п’ятий президент.

Нагадаємо, Петро Порошенко закликав цивілізований світ дати жорстку відповідь на масовані ракетні удари по Україні. Порошенко наголошує: треба дати Україні ще більше зброї і ПДЧ в НАТО, а також притягнути до відповідальності злочинні режими Путіна і Лукашенка.

«Масовані ракетні обстріли – прояв безсилої злоби русні від її нездатності зламати героїчний спротив українців. Це і виклик Заходу в дні саміту G7 і напередодні саміту НАТО, і ще більше замазування кров’ю Білорусі, яка безумовно нестиме за це свою відповідальність», – наголошує п’ятий президент.