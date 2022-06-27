Зеленський відреагував на ракетний обстріл Кременчука

Зеленський: «Росія продовжує виміщати своє безсилля на звичайних громадянах»

Президент України Володимир Зеленський прокоментував удар по Кременчуку.

«Окупанти вдарили ракетами по торговельному центру, де було понад тисячу цивільних. ТРЦ палає, рятувальники займаються гасінням пожежі, кількість жертв неможливо навіть уявити. Жодної небезпеки для російської армії. Жодної стратегічної цінності. Лише намагання людей жити нормальним життям, що так злить окупантів. Росія продовжує виміщати своє безсилля на звичайних громадянах. Сподіватися на адекватність і людяність з її боку марно», – написав Зеленський у Телеграм.

Нагадаємо, міський голова Кременчука Віталій Малецький зазначив, що внаслідок удару по місту є загиблі

Як повідомлялося, сьогодні окупанти завдали ракетних ударів по місту Кременчук, Полтавської області. Звуки вибухів також чули у самому обласному центрі. Про це повідомили начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін і міський голова Полтави Олександр Мамай.

Пізніше місцеві телеграм-канали повідомили про три вибухи в Кременчуці. Також є кілька відео, на якому видно багато диму після влучань ракет у місті.

Згодом начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомив, що російські ракети влучили у цивільний об'єкт у Кременчуці.