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    Окупанти вже втратили 17 тис. осіб: дані Генштабу

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    Триває 33-тя доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню - Окупанти вже втратили 17 тис. осіб: дані Генштабу
    Триває 33-тя доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню
    фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

    Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій

    Втрати російських окупаційних сил за час війни вже становлять 17 тис. осіб. Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу Збройних сил України в Facebook.

    Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 28 березня склали:

    • танків ‒ 586 од,
    • бойових броньованих машин ‒ 1694 од,
    • артилерійських систем – 302 од,
    • РСЗВ ‒ 95 од,
    • засоби ППО ‒ 54 од,
    • літаків – 123 од,
    • гелікоптерів – 127 од,
    • автомобільної техніки ‒ 1150 од,
    • кораблі /катери ‒ 7 од,
    • цистерн з ПММ ‒ 73,
    • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 66,
    • Спеціальна техніка ‒ 21,
    • Пускові установки ОТРК/ТРК ‒ 4.

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    Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

    Триває 33-тя доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Угруповання сил оборони продовжує ведення оборонної операціїна Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках. Тривають оборонні бої в районах населених пунктів Топольське, Кам’янка, Суха Кам’янка.

    За останню добу російські військові сильно обстріляли Херсонську область. Також вночі були сильні обстріли позицій оборонців міста та житлових кварталів Чернігова. Складною залишається ситуація на Харківщині, Луганщині та Донеччині.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти вже втратили 17 тис. осіб: дані Генштабу