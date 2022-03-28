Окупанти вже втратили 17 тис. осіб: дані Генштабу

Окупанти вже втратили 17 тис. осіб: дані Генштабуграфіка
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій
Втрати російських окупаційних сил за час війни вже становлять 17 тис. осіб. Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу Збройних сил України в Facebook.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 28 березня склали:
- танків ‒ 586 од,
- бойових броньованих машин ‒ 1694 од,
- артилерійських систем – 302 од,
- РСЗВ ‒ 95 од,
- засоби ППО ‒ 54 од,
- літаків – 123 од,
- гелікоптерів – 127 од,
- автомобільної техніки ‒ 1150 од,
- кораблі /катери ‒ 7 од,
- цистерн з ПММ ‒ 73,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 66,
- Спеціальна техніка ‒ 21,
- Пускові установки ОТРК/ТРК ‒ 4.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
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