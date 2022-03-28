Оборона України. Зведення з усіх регіонів станом на ранок 28 березня

На Київщині тривають бої. Вздовж Житомирської траси – обстріли

За останню добу російські військові сильно обстріляли Херсонську область. Також вночі були сильні обстріли позицій оборонців міста та житлових кварталів Чернігова. Складною залишається ситуація на Харківщині, Луганщині та Донеччині.

Станом на 8.00 ситуація в регіонах:

Київщина

Ракетні удари та обстріли населених пунктів в Бучанському районі – с. Петрушки, Шпітьки, втрати уточняються. Борщагівська ТГ, Вишнівська ТГ – ракетний обстріл. Є попадання в житлові будинки. Святопетрівське – обстріл пошкоджений будинок. Бої в Ірпіні, Бучі, Гостомелі. Обстріли та бої населених пунктах вздовж Житомирської траси.

Чернігівщина

Чернігів: оборонні бої навколо міста. Увечері – мінометний обстріл одного з житлових мікрорайонів міста, загиблих немає. Вночі сильні обстріли позицій оборонців міста та житлових кварталів, дані по руйнуваннях та постраждалих уточнюються.

Житомирщина

Вночі три ракетно-бомбових удари: Житомирський та Коростенський райони. Двоє поранених, 12 евакуйованих.

Кіровоградська область

Одна повітряна тривога, загалом все спокійно.

Дніпропетровщина

Нічні тривоги. Зранку спокійно.

Сумщина

На Сумщині було тихо.

Харківщина

Харків: вночі окупанти продовжували наносити удари зі зброї дальної дії по окраїнах міста. По області: авіаударами атакували Оскіл Ізюмського району. Ракета влучила прямо в один із житлових будинків. Загинула родина із 4 осіб. 4-річна дитина поранена. Ведуться активні бої в Ізюмі.

Запорізька область

Ніч пройшла тихо.

Волинь

Ввечері близько 22.00 був ракетний удар у нафтобазу на окраїні Луцька. За попередними даними жертв немає. Гасіння триває.

Вінниччина

Ситуація спокійна.

Закарпаття

Ніч минула спокійно.

Хмельницька область

Крім тривог, – спокійно.

Тернопіль, Черкаси, Львівщина

Все спокійно.

Полтавщина

Вночі повітряні тривоги, на ранок — спокійно.

Рівненщина та Чернівці

Крім повітряних тривог, спокійно.

Івано-Франківськ

Все спокійно.

Луганщина

У Сєвєродонецьку та Рубіжному невпинні обстріли. У передмісті Сєвєродонецька, в с. Борівському загинула дитина. ЗСУ вибили росіян з одного з районів Рубіжного. Загалом на Луганщині та Донеччині за день відбили 5 масованих атак російської армії – знищені танки, БМП, автотранспорт противника. Сьогодні зранку ще один загиблий та один поранений у Рубіжному.

Донеччина

Стабільно напружено — по всій лінії зіткнення. Ворог атакує, але не просунувся. Блокада Маріуполя триває. Колона автобусів, що вирушила із Запоріжжя до Бердянська для евакуації маріупольців, поки що стоїть перед в'їздом в місто – не пропускають

Миколаївщина

Ніч відносно спокійна, без урахування повітряних тревог

Херсонщина

На Херсонщині остання доба ознаменувалася сильними вибухами. Найчастіше повідомлення про бойові дії приходили з територій, які межують з Миколаївщиною та Дніпропетровщиною( Високопілля, Велика Олександрівка, Берислав, Снігурівка, Станіслав). За останню добу російські військові дуже сильно обстріляли с. Станіслав та смт Велика Олександрівка, є загиблі, серед них діти.

Одеса

Одна вечірня тривога.

Триває 33-тя доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Угруповання сил оборони продовжує ведення оборонної операції на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках.

Тривають оборонні бої в районах населених пунктів Топольське, Кам’янка, Суха Кам’янка. Угруповання наших військ ефективно стримують просування противника у напрямках населених пунктів Гуляйполе та Запоріжжя.

Нагадаємо, не менше ніж 70 ракет випустили по території України російські агресори минулої суботи, що є рекордною кількістю з початку вторгнення.