Ракетний удар по Кременчуку: під завалами живих не лишилося

Наразі знайдено 18 загиблих і сім фрагментів тіл

Влучання російської ракети в кременчуцький торгівельний центр «Амстор» у час пік спричинило найбільші втрати в центральній і західній частині України. За аналізом поліції, в ТЦ і на прилеглій території було понад 2 тисяч осіб. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський на брифінгу після повернення з Кременчука.

За його словами, наразі знайдено 18 тіл загиблих і сім фрагментів. 21 особа вважається пропалою безвісті. У лікарні перебувають 24 поранених, один з поранених вчора помер. Серед постраждалих одна дитина з серйозною травмою, що знаходиться під наглядом лікарів.

Загалом до лікарів звернулися 59 осіб з мінно-вибуховими травмами, зокрема струсом мозку. Однак ця кількість може збільшитися, адже деякі відвідувачі і працівники ТЦ та співробітники заводу, який знаходиться поряд, сьогодні відчули погіршення. З родичами загиблих і зниклих працюють психологи ДСНС і Нацполіції.

Також під час брифінгу було повідомлено, що до кінця сьогоднішньої доби, максимум до завтрашнього ранку, має завершитися розбір завалів ТЦ і буде зрозуміла кількість загиблих. Наразі проведено розбір близько 80% будівлі.

Монастирський вважає, що під завалами торговельного центру не залишилось живих через пожежу, яка почалась за лічені хвилини після удару ворожою ракетою.

«Ми сподівалися, що в перші години там ще можуть бути живі люди. Але через пожежу, яка спалахнула буквально через 10-15 хвилин після влучення ракети, фактично, зараз ми можемо напевно сказати, що живих там уже не залишилося», – сказав очільник МВС.

З родичами загиблих і зниклих працюють психологи ДСНС і Нацполіції.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов повідомив, що рашисти запустили по Кременчуку дві ракети.

Було встановлено особу командира авіабази, з якої обстріляли Кременчук (фото).

Також повідомлялося, що російські військові, які запускали ракети по торговому центрі у Кременчуці зі стратегічних бомбардувальників Ту-22м3, служать у 52-му гвардійському важкому бомбардувальному авіаційному полку.



