Обстріл Полтавщини: Данілов повідомив, куди влучила друга ракета

Літаки росіян злетіли з аеродрому Шайковка, а пуски здійснювались з Курської області

Рашисти запустили 27 червня по Кременчуку дві ракети. Одна з них і влучила у торговий центр, де було близько тисячі людей. Інша ракета прилетіла у міський стадіон. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов

«Було випущено дві ракети, одна з яких влучила в торговий центр, інша – на міський стадіон. За попередньою інформацією, є щонайменше 20 поранених, 9 з яких перебувають у важкому стані. Кількість загиблих уточнюється», – написав Данілов.

Як повідомлялося, окупанти вдарили надзвуковими крилатими ракетами Х-22. У командуванні повітряних сил ЗСУ повідомили, що ракети запускали з дальніх бомбардувальників Ту- 22 М3 .

Літаки росіян злетіли з аеродрому Шайковка, а пуски здійснювались з Курської області.

Нагадаємо, російські війська сьогодні, 27 червня, завдали ракетного удару по Кременчуку Полтавської області. Одна з ракет влучила в торгово-розважальний центр, в результаті є загиблі і поранені.