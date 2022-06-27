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    Події в Україні

    Обстріл Полтавщини: Данілов повідомив, куди влучила друга ракета

    Обстріл Полтавщини: Данілов повідомив, куди влучила друга ракета
    фото: ДСНС

    Літаки росіян злетіли з аеродрому Шайковка, а пуски здійснювались з Курської області

    Рашисти запустили 27 червня по Кременчуку дві ракети. Одна з них і влучила у торговий центр, де було близько тисячі людей. Інша ракета прилетіла у міський стадіон. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов

    «Було випущено дві ракети, одна з яких влучила в торговий центр, інша – на міський стадіон. За попередньою інформацією, є щонайменше 20 поранених, 9 з яких перебувають у важкому стані. Кількість загиблих уточнюється», – написав Данілов.

    Як повідомлялося, окупанти вдарили надзвуковими крилатими ракетами Х-22. У командуванні повітряних сил ЗСУ повідомили, що ракети запускали з дальніх бомбардувальників Ту-22 М3.

    Літаки росіян злетіли з аеродрому Шайковка, а пуски здійснювались з Курської області.

    Нагадаємо, російські війська сьогодні, 27 червня, завдали ракетного удару по Кременчуку Полтавської області. Одна з ракет влучила в торгово-розважальний центр, в результаті є загиблі і поранені.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна Полтавщина ракета окупація Олексій Данілов Кременчук #stoprussia
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    Обстріл Полтавщини: Данілов повідомив, куди влучила друга ракета