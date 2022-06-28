Встановлено особу командира авіабази, з якої обстріляли Кременчук (фото)

Олег Тімошин є командиром військової частини 33310, з якої випустили ракети по ТРЦ «Амстор»

У торговий центр з мирними людьми росіяни влучили ракетами з дальніх бомбардувальників Ту-22 М3, а злітали вони з аеродрому Шайковка, повідомило Командування повітряних сил ЗСУ.

Шайковка – це невелике військове містечко в Калузькій області, в семиста кілометрах від Кременчука. Тут знаходиться авіабаза, де дислокуються ті самі, згадані вище, літаки Ту-22М3 52-го гвардійського важкобомбардувального авіаполку (або інакше – військової частини 33310).

Командиром військової частини 33310, за даними російських медіа, є Олег Євгенович Тімошин (Олег Тимошин – рос.). Його ім’я як командира частини називає й InformNapalm. Згадок про нього вкрай мало. Ви не «нагуглите» ні його біографії, ні інформації про його сім’ю.

Олег Тімошин

Останні згадки в медіа про нього дуже куці. У вересні 2020 року – він коментує тактичні пуски ракет в нічний час, які провели екіпажі Ту-22М3 у Мурманській області. Через рік, у вересні 2021 року, – отримує нагороду для авіаполку Шайковки «За особливі заслуги перед Калузькою областю» та відкриває меморіальну дошку на згадку про загиблих льотчиків.

«Мы гордимся, что военная часть размещается на территории Калужской области и что вы с честью несете высокое звание воинов», – сказав губернатор Калузької області Владіслав Шапша при врученні нагороди.

Полковник Олєг Тімошин народився 21 червня 1971 року. Навчався в тульській школі, закінчив Тамбовське вище військове авіаційне училище льотчиків. Він одружений із Ольгою Володимирівною Тімошиною, яка народилась 20 листопада 1977 року і родом з Архангельська.

Олег Тімошин, фото з Однокласників

Цю інформацію вони обоє виклали в Однокласниках. Сторінка командира вже давно неактивна і там опублікована лише одна фотографія. А його дружина профіль закрила.

Достеменно відомо, що пара проживала в Оленєгорську-8 (селище Високий), що в ста кілометрах від Мурманська. За останнім переписом, тут мешкає близько семи тисяч людей. Остання їхня відома адреса – це п’ятиповерхівка на вулиці Гвардійській, 15, недалеко від місцевого аеродрому Оленья. Тут також дислокуються бомбардувальники Ту-22М3.

У ВКонтакті Ольга Тімошина вказала невірну дату народження, не опублікувала жодної своєї фотографії, але підписана і на групи в Шайковці, і в Оленєгорську. Те, що вона одружена саме з тим Олєгом Тімошиним, видала місцева школа.

У червні 2020 року сторінка учнівського самоврядування школи №13 селища подякувала їй за сина, «гордость школьного самоуправления», опублікувавши фото родини.

Тімошин з родиною

На ній той самий Олег Тімошин, Ольга Тімошина і їхній старший син Олег. Ця фотографія датована 2016 роком – це вказано на стрічці сина-випускника та на фоні. Журналісти знайшли шеврон з рукава командира, тоді ще підполковника.

Старший брат Івана Олег (23 жовтня 1998 року народження) – теж спортивний хлопець, отримував нагороди у змаганні з бігу. Він закінчив школу ще у 2016-му. На своїй актуальній сторінці у ВКонтакті востаннє публікував фото у 2018 році, ховаючись під псевдо «Олег Полоз».

Олег Тімошин праворуч. Фото із соцмереж

З дописів на сторінці школи стало зрозуміло, що в родини є ще один син – його звати Іван. Він народився 24 листопада 2002 року і теж навчався в тій же школі №13. «Мистер исключительный», – написано на його сторінці у ВКонтакті, де також відсутні будь-які його фото.

Але журналісти їх знайшли на сторінках школи. Наприклад, у 2019 році він брав участь у міських воєнізованих змаганнях «А ну-ка, парни!», де були стройова підготовка, стрілянина, підтягування, воєнізована естафета, плавання. Тімошин-молодший, виглядає, був лідером у своїй команді.

Фото із ВКонтакті

Раніше повідомлялося, що російські військові, які запускали ракети по торговому центрі у Кременчуці зі стратегічних бомбардувальників Ту-22м3, служать у 52-му гвардійському важкому бомбардувальному авіаційному полку.