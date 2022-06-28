Ракетний удар в Кременчуку: мати не може знайти свою 22-річну доньку

Мешканка Кременчука не може знайти свою доньку

Дівчина працювала в ТЦ «Амстор»

Мешканка Кременчука, який росіяни жорстоко обстріляли ракетами 27 червня, після атаки не може знайти свою 22-річну доньку. Дівчина, яка працювала в ТЦ «Амстор», зникла. Про це сама пані Людмила розповіла журналістам, пише місцева «Кременчуцька газета».

За її словами, після вибуху зв’язок з дитиною зовсім пропав.

«Я не знаю, що з моєю дочкою. В списку живих її немає. Їздили в морг, немає... Здали ДНК... Дитина там працювала. Вона була там, коли стався вибух, я зателефонувала. Гудки йшли, вона не відповідала, а через годину зв’язок пропав», - пригадує жінка.

Мама дівчини каже, що після цього побігла просто до ТЦ.

«Я побігла просто туди – до «Амстору».. там російські ракети вбивають мирних людей. І хай їхні матері знають, що вони нас знищують», – наголошує жінка.

Зі сльозами на очах вона повідомила, що сьогодні до лікарні привезли двох дівчаток. Їхнє волосся схожі за кольором волосся її доньки, тому вона приїхала до медзакладу.

«Ми жили мирно, ми не хотіли ні на кого нападати, ми строїли дома, моя дитина заміж збиралася... У мене до останньої є надія...», – розповіла мама дівчинки.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що атака по торговому центрі в місті Кременчук не була випадковою, а жертви можуть бути значними. Президент зазначив, що багатьох людей вивели з ТРЦ у Кременчуці, коли лунав сигнал повітряної тривоги, але постраждалих чимало. Кількість жертв може бути дуже великою.

Нагадаємо, російські війська 27 червня завдали ракетного удару по Кременчуку Полтавської області. Одна з ракет влучила в торгово–розважальний центр, в результаті є загиблі і поранені.

Мер Кременчука Віталій Малецький закликав містян звертатися до мобільного пункту поліції, у разі, якщо вони втратили зв’язок з рідними, які перебували у місці влучання російської ракети.

Раніше було встановлено особу командира авіабази, з якої обстріляли Кременчук (фото).

Також повідомлялося, що російські військові, які запускали ракети по торговому центрі у Кременчуці зі стратегічних бомбардувальників Ту-22м3, служать у 52-му гвардійському важкому бомбардувальному авіаційному полку.