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  4. ДСНС розібрала 70% конструкцій «Амстора» у Кременчуку: 18 загиблих
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    Події в Україні

    ДСНС розібрала 70% конструкцій «Амстора» у Кременчуку: 18 загиблих

    ТРЦ&nbsp;&laquo;Амстор&raquo; після влучання російської ракети - ДСНС розібрала 70% конструкцій «Амстора» у Кременчуку: 18 загиблих
    ТРЦ «Амстор» після влучання російської ракети
    фото: ДСНС

    Рятувальники продовжують шукати тіла людей під уламками ТРЦ

    У Кременчуку продовжуються пошукові роботи на території ТРЦ «Амстор», куди вчора влучила російська ракета. Про це повідомили в ДСНС.

    Підрозділами служби обстежено та розібрано уламки будівельних конструкцій на 70% загальної площі об'єкта. Внаслідок обстрілу торговельного центру загинуло 18 осіб (з яких 1 особа померла в лікарні), під час розбору завалів виявлено 7 фрагментів людських тіл.

    За медичною допомогою звернулося 59 осіб, з них 25 було госпіталізовано до лікарні інтенсивного лікування м. Кременчук. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.

    Охорона місця проведення аварійно-рятувальних робіт здійснюється силами Нацгвардії, Нацполіції та Збройних сил.

    Координацію заходів на місці події здійснює Штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Місцевими органами влади організовано всебічне забезпечення залучених до ліквідації наслідків обстрілу сил і засобів.

    До робіт залучено 611 осіб та 88 од. техніки, з них від ДСНС 383 особи та 66 од. техніки.

    В Офісі Генпрокурора повідомили, що у Кременчуці подали понад 40 заяв про безвісти зниклих рідних.

    Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов повідомив, що рашисти запустили по Кременчуку дві ракети. Одна з них і влучила у торговий центр, де було близько тисячі людей. Інша ракета прилетіла у міський стадіон.

    Раніше було встановлено особу командира авіабази, з якої обстріляли Кременчук (фото).

    Також повідомлялося, що російські військові, які запускали ракети по торговому центрі у Кременчуці зі стратегічних бомбардувальників Ту-22м3, служать у 52-му гвардійському важкому бомбардувальному авіаційному полку.

    Теги: росія окупанти ДСНС війна військові рятувальники Україна ракета окупація Кременчук #stoprussia
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    ДСНС розібрала 70% конструкцій «Амстора» у Кременчуку: 18 загиблих