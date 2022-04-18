Ракетний удар по Львову: як працює залізничний вокзал

Поїзди, які ще доїжджають до Львова, було затримано на в'їзді до міста

Пасажирів попереджають про затримку руху потягів

Залізничний вокзал Львова після ракетних ударів по місту у понеділок, 18 квітня, зранку відновив роботу. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

«Ситуація на львівському залізничному вокзалі контрольована, пасажирів було розміщено у безпечних укриттях. Висадку та посадку на поїзди поновлено після закінчення сигналу тривоги. Поїзди, які ще доїжджають до Львова, було затримано на в'їзді до міста до відбою тривоги, наразі рух поновлено», – йдеться у повідомленні.

Також пасажирів попереджають про затримку руху потягів. «Через скупчення поїздів, що очікували на відбій тривоги біля Львова, можлива затримка прибуття до вокзалу. Залізничники роблять усе для мінімізації часу затримки»,– повідомили у відомстві.

Нагадаємо, сьогодні, 18 квітня, у Львові пролунали вибухи. За попередньою інформацією по території Львівської області завдано п’ять ракетних ударів.

До слова, у Львові почали облаштовувати перше контейнерне містечко для тимчасово перебування українців, які змушені евакуюватись із гарячих точок.

Нагадаємо, окупанти не припиняли обстрілів Луганської області 17 квітня та вночі 18 квітня. Внаслідок влучання снаряду загорівся спорткомплекс «Олімп» у Кремінній. Загалом по області спалахнули щонайменше 15 житлових будинків.

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