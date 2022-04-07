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    Львів будує контейнерне містечко для переселенців

    Понад 350 людей матимуть змогу жити у 70 житлових контейнерах - Львів будує контейнерне містечко для переселенців
    Понад 350 людей матимуть змогу жити у 70 житлових контейнерах
    фото: міський голова Львова Андрій Садовий

    Місце облаштовують для переселенців, які були змушені поки свій дім

    У Львові почали облаштовувати перше контейнерне містечко для тимчасово перебування українців, які змушені евакуюватись із гарячих точок. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

    «Це 70 житлових контейнерів, у яких зможуть жити понад 350 людей. В одному будиночку можуть жити 2-4 людини», – розповів він.

    Всередині контейнерів є світло та тепло, окрім цього, вони облаштовані меблями.

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    Львів будує контейнерне містечко для переселенців
    Львів будує контейнерне містечко для переселенців
    Львів будує контейнерне містечко для переселенців

    На території містечка розташовані санвузли та їдальня. Загалом у Львові планують створити кілька таких містечок.

    Мер міста подякував за допомогу уряду Польщі та міністру регіонального розвитку громад та територій Олексію Чернишову

    За словами Садового, на території Львівської громади буде декілька таких містечок.

    Теги: росія окупанти переселенці війна Андрій Садовий Львів житло Україна окупація #stoprussia
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    Львів будує контейнерне містечко для переселенців